Lîstika Whale: Tevgera Balkêş a Kelping

By

Whales bi hebûna xwe ya bi heybet li okyanûsa vekirî têne zanîn, lê we dizanibû ku ew di heman demê de bi gewherên deryayê re tevdigerin? Ev tevger, ku bi navê kelping tê zanîn, di cûrbecûr cûrbecûr balanan de, wekî waliyên gewr, waliyên rastê yên başûr û bakur, û kelûpelên gûz, hatine dîtin.

Digel ku li ser vê mijarê edebiyata zanistî ya tixûbdar heye, gelek postên medyaya civakî û raporên nûçeyan hene ku lîstika whale bi giyayên deryayê re belge dikin. Lekolînwanan van têkiliyan wekî tevgerek lîstikê binav dikin, digel ku giyayên deryayê ji bo mebestên cihêreng bikar tînin. Dibe ku ew wê bikar bînin da ku xurekê bixurînin, firçeyên pitikan ji holê rakin, an jî parazîtên wek kêzikên balanan ji holê rakin, ku dikarin çermê wan aciz bikin.

Dîtinên kevroşkan li herêmên ku kelpîç lê zêde ye çêdibin. Bi taybetî walên gemarî dema ku koç dikin bi gelemperî têne dîtin ku tev li vê tevgerê dibin. Van waliyan bi gelemperî nêzikî bejê dibin û bêtir tev li çalakiyên li ser rûyê erdê dibin, wan ji seyrangerên behrê û keştiyên temaşevanan re bêtir xuya dikin.

Bi saya pêşkeftinên di teknolojiya drone de, lêkolîner naha amûrek nû heye ku lêkolîn û çavdêriya behreyên kelping bikin. Vîdyoyên dronê gewzên ku bi aktîvî li deryayan digerin, bi danûstendinên ku heya saetekê dom dikin girtine. Di dema kelpingê de, gewherên deryayê hildigirin û li ser rostruma xwe, an serê jorîn a rewa hevseng dikin. Di heman demê de dibe ku ew bi waliyên din re jî tevbigerin tevgerên hevkariyê, wek gêrkirin, hilkirin û hevsengkirina giyayên deryayê bi hev re.

Lekolînwanan kelping wekî tevgera lîstikê li ser sê pîvanan dabeş kirine. Ya yekem, ew dilxwazî ​​û kêfxweş e ji bo whales. Ya duyemîn jî, ew ji tevgerên ciddî cûda ye û dikare were zêdekirin an netemam kirin. Di dawiyê de, halên bi stres an birçî xuya nakin, ku tenduristiya baş nîşan dide.

Dibe ku ji bilî lîstikvaniyê bêtir kelping hebe. Hat dîtin ku hin cureyên giyayên deryayê mezinbûna bakteriyan kêm dikin, ku dikare bi kêmkirina hebûna vîrus û bakteriyan li ser çermê wan sûd werbigire. Wekî din, xistina nav gewherên behrê dibe ku alîkariya waliyan bike ku mêvanên nexwestî, wek barnacles û kêzikên deryayê derxînin.

Her ku teknolojî çêtir dibe û bêtir mirov behreya jîngeha çolê belge dikin, dibe ku em di salên pêş de bêtir mînakên kelpingê bibînin. Ev tevger nehêniyên ku hîn jî di nav cûreyên kewarên ku baş hatine lêkolîn kirin de hene, mîna kewçêr, tîne bîra me. Xwezaya leyîstok û lekolînxwaz a van mexlûqan berdewam dike ku me meraq bike û şaş bike.

Çavkanî:

– Gotara orîjînal a Olaf Meynecke, The Conversation.