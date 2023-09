Di Zêdekirina Ezmûna Malperê de Girîngiya Cookies

By

Bi kurtî: Cookies di zêdekirina ezmûna malperê ya giştî de bi kesanekirina reklaman, analîzkirina karanîna malperê, û arîkariya di hewildanên kirrûbirrê de rolek girîng dilîzin. Ew dihêlin malperan ku tercîhên bikarhêner bi bîr bînin û çalakiyên serhêl bişopînin. Bi têgihiştina çewa cookies çawa dixebitin, bikarhêner dikarin hilbijêrin ku vebijarkên razîbûna xwe îdare bikin û li gorî wê mîhengên cookie-ya xwe biguhezînin.

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku bikarhêner serdana malperekê dikin li ser cîhaza xwe têne hilanîn. Di van pelan de agahdarî li ser vebijarkên bikarhêner, taybetmendiyên cîhazê, û çalakiyên serhêl hene. Bi tikandina "Hemû Cookies Bipejirîne", bikarhêner razîbûna xwe didin hilanîn û hilanîna van agahiyê ji hêla malperê û hevkarên wê yên bazirganî ve.

Yek ji feydeyên sereke yên çerezan pêşkeftina navîgasyona malperê ye. Malper dikarin çerezan bikar bînin da ku vebijarkên bikarhêner bi bîr bînin, wek tercîha ziman an mîhengên taybet-karker. Ev kesanebûn rê dide ezmûnek gerokek hêsantir, bikarhêneran ji dubarekirina tercihên xwe xilas dike.

Cookies di kesayetkirina reklaman de jî rolek girîng dilîzin. Bi agahdariya ku hatî berhev kirin, malper dikarin li ser bingeha berjewendîyên bikarhêner û tevgera serhêl reklamên xwerû radest bikin. Ev rê dide karsaziyan ku bi bandor temaşevanên xweya xwestinê bikin armanc û hewildanên kirrûbirra xwe xweştir bikin.

Analîzkirina karanîna malperê aliyekî din ê hêja yê cookie-yan e. Bi şopandina çalakiyên bikarhêneran, malper dikarin têgihiştinê bistînin ka malpera wan çawa tê bikar anîn. Ev dane ji wan re dibe alîkar ku naveroka xwe, navgîniya bikarhêner, û ezmûna giştî ya bikarhêner çêtir bikin.

Birêvebirina vebijarkên razîbûnê hêmanek bingehîn a cookie-yan e. Bikarhêner dikarin mîhengên xwe yên cookie-yê biguhezînin da ku cookie-yên ne-bingehîn red bikin heke ew nexwazin agahdariya wan were hilanîn an ji bo reklama armanckirî were bikar anîn. Bi vê yekê, bikarhêner li ser nepenîtiya serhêl û parastina daneya xwe bêtir kontrol dikin.

Di encamê de, cookies di zêdekirina ezmûna malperê de rolek girîng dileyzin. Ew reklamên kesane çalak dikin, karanîna malperê analîz dikin, û di hewildanên kirrûbirrê de dibin alîkar. Bi têgihîştina fonksiyon û feydeyên cookie-yan, bikarhêner dikarin di derbarê vebijarkên razîbûna xwe de biryarên agahdar bidin û li gorî wê mîhengên cookie-ya xwe îdare bikin.

Çavkanî:

- Gotara çavkaniyê ji malperê (Pêşkêşkarê gotara çavkanî)

- Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê (Pêşkêşkarê Siyaseta nepenîtiyê ya malperê)