Teleskopa Fezayê James Webb Molekulên Bingeha Karbonê li Dinyaya Gumanbar Dikeve

By

Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) bi dîtina delîlên molekulên karbonê yên di atmosfera gerstêrka derve ya bi navê K2-18 b, keşfeke balkêş kir. Ev gerstêrka derve, ku 120 salên ronahiyê ji pergala meya rojê dûr e, wekî okyanûsek an cîhanek "Hycean" ya potansiyel tê hesibandin, ku ew ji bo stêrnasan di lêgerîna jiyana derveyî erdê de dike armancek balkêş. Gerstêrka tîrêjek wê di navbera du û sê qatan de ji ya Dinyayê mezintir e û li herêma stêrka xwe ya lê dijîn dimîne, ku dibe ku ava şil lê hebe.

Vedîtinên nû yên JWST hebûna karbondîoksît û metanê di atmosfera K2-18 b de eşkere kir, ku îhtîmala okyanûsa avê di binê atmosferek dewlemend a hîdrojenê de nîşan dide. Nebûna amonyak hê bêtir hîpoteza okyanûsa avê ya li ser gerstêrkê piştgirî dike. Van çavdêriyan girîngiya berçavgirtina hawîrdorên cihêreng ên niştecîh di lêgerîna jiyanê de li derveyî pergala meya rojê ronî dikin.

K2-18 b dikeve kategoriya "bin-Neptûn", ku gerstêrkên bi mezinahiya di navbera Erd û Neptûnê de ne. Van gerstêrkên bêhempa ji stêrnasan re sirê vedihewînin, yên ku hîn jî li ser xwezaya atmosfera xwe nîqaş dikin. Çavdêriyên JWST yên K2-18 b armanc dikin ku perdeya hawîrdor û şert û mercên hawîrdorê yên her du cîhanên jêr-Neptûn û Hycean rakin.

Ji xeynî vedîtina molekulên karbonê, çavdêriyên JWST jî hebûna dimethyl sulfide (DMS) di atmosfera K2-18 b de nîşan didin. Li ser rûyê erdê, DMS di serî de ji hêla jiyanê, bi taybetî phytoplankton ve tê hilberandin. Pejirandina hebûna DMS-ê di atmosfera K2-18 b-yê de dikare bibe gavek din a girîng ber bi dîtina nîşanên jiyana potansiyel li ser gerstêrka derve.

Lêbelê, girîng e ku meriv di spekulasyona li ser jiyana biyaniyan de li ser K2-18 b hişyar be. Digel ku hebûna ava şil û molekulên karbonê nîşanên sozdar in, ew hebûna jiyanê an jî şiyana gerstêrkê ya piştgirîkirina organîzmayên zindî garantî nakin. Mezinahiya gerstêrkê, bi kelîna potansiyela okyanûsên wê re, dibe ku wê nehêle ku mirov niştecîh bibe.

Nirxandina pêkhateya atmosferên gerstêrkên derve yên dûr, mîna K2-18 b's, karekî dijwar e ji ber kêmbûna ronahiya ronîkirî li gorî ronahiya stêra dêûbav. Lekolînwanan ev astengî derbas kirin bi girtina derbasbûna gerstêrkê li ser rûyê stêrka wê û analîzkirina ronahiya stêrkan a ku di atmosfera wê re derbas bû. Hêmanên kîmyewî û pêkhateyên ku di atmosferê de hene li ser ronahiya stêrkan "şopên tiliyên" cihê dihêlin û pêkhateya wan eşkere dikin.

Rêjeya dirêjahiya pêlê ya JWST û hesasiyeta nedîtî hişt ku van taybetmendiyên spektral tenê di dema du veguheztinên K2-18 b de werin tespît kirin, ji heşt çavdêriyên ku ji hêla Teleskopa Fezayê ya Hubble ve di çend salan de hatine kirin de rastiyek berawirdî peyda dike. Ev hêz û kapasîteyên JWST-ê di deşîfrekirina taybetmendiyên atmosferê yên exoplanets de destnîşan dike.

Zêdetir çavdêriyên K2-18 b bi karanîna Amûra Infrareda Navîn a JWST (MIRI) têne plan kirin da ku vedîtinan rast bikin û bêtir agahdarî li ser şert û mercên hawîrdorê yên gerstêrkê berhev bikin. Tîma li pişt vê lêkolînê armanc dike ku di dawiyê de nîşaneyên jiyanê li ser gerstêrkeka gerstêrkek jîngehê tesbît bike, ku dê têgihiştina me ya hebûna li derveyî Cîhanê şoreş bike.

Çavkanî: The Astrophysical Journal Letters (qebûlkirina weşanê)