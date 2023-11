Pêşkeftina Cihêreng a Diran û Çenên Êlihiyê: Rakirina sirên

Lêkolînek nû ronahiyê dide dîroka pêşkeftina balkêş a diran û çeneyên bat. Kevirên noctilionoid, ku ji zêdetirî 200 celebên ku di serî de li tropîkên Amerîkî têne dîtin, pêk tê, cûrbecûr strukturên çeneyê ku xwe bi parêzên cihêreng veguhezîne nîşan didin. Ev lêkolîn guheztinên balkêş ên di hejmara diran, mezinahî, şekil, û cîhê di nav van batîyan de ronî dike.

Zanyaran keşif kirin ku zozanên bi qîzikên kurttir ji ber astengiyên mekan kêm diranên wan hene. Ji hêla din ve, batên bi çenên dirêjkirî dikarin bêtir diranan bi cih bikin, ku bav û kalên mamikên placental tîne bîra xwe. Van vedîtinan têgihiştinê pêşkêş dikin ka rûyê mammalan çawa pêş ketiye, nemaze pêşveçûna çen û diranan.

Lekolînwanên ku beşdarî lêkolînê bûne destnîşan dikin ku zozan xwediyê her çar celeb diranên ku mirov dikin - incisors, canines, premolar, and molar. Tiştê ku bi rastî balkêş e ev e ku batikên noctilionoid di nav 25 mîlyon salan de di nav XNUMX mîlyon salan de cûrbecûr cûrbecûr parêzek bilez ceribandine. Îro, cûreyên cûda yên di nav vê komê de parêzên cihêreng ên ji kêzik, fêkî û nektar bigire heya masî û hem jî xwînê nîşan didin.

Alexa Sadier, nivîskarê sereke yê lêkolînê, balê dikişîne ser cihêrengiya balkêş a ku di van celebên batûkan de tê dîtin. Hinek xwedan rûyên kurt û çenên bi hêz in, ku wan dihêle ku bi hêsanî çermên fêkiyan ên hişk biçînin, lê yên din jî xwedan lûkên dirêj in ku ji bo vexwarina nektarê ji kulîlkan pispor in. Pêşveçûna bilez a cihêrengiyek weha di çen û diranên wan de pirsan der barê mekanîzmayên bingehîn ên ku van guhertinan dimeşînin derdixe holê.

Ji bo vekolîna van siran, tîmê lêkolînê teknîkên pêşkeftî yên wekî CT-ê bi kar anîn da ku çen, pêşmolar û molarên zêdetirî 100 cureyên batikên noctilionoid lêkolîn bikin. Encamên wan hebûna "qaîdeyên pêşkeftinê" yên ku li gorî parêza batûkan lihevhatina diranan diyar dikin eşkere kir. Êlên bi çenên dirêjtir an navîn bi gelemperî li her aliyek sê premolar û sê molar hene, lê yên ku bi çenên wan kurttir in, pir caran fêkî dixwin, meyla dikin ku an pêşmolara navîn, molarê piştê, an jî herduyan winda bikin.

Cihê tixûbdar di batikên çenek kurt de hebûna molarên pêş ên berfireh rave dike. Ji ber nebûna odê, diranên ewil ên ku di van zozanan de derdikevin mezin dibin, ji ber ku cîh ji bo diranên dûv re têrê nake. Van vedîtinan texmînên di derbarê pêşkeftina diranan de berovajî dikin û ronahiyê didin ser rêziknameya mezinbûn, şekil û mezinahiya diranan di mammalan de.

Vê lêkolînê ji bo têgihîştina pêşveçûna diranan di mammalan de encamên berfirehtir hene. Lêkolînên berê yên li ser pêşkeftina diranan di serî de li ser mêşên ku bi incisors û molarên pir pispor in sekinîn. Ne diyar e gelo heman mekanîzmayên genetîkî û pêşkeftinê mezinbûna diranan li mammalên mîna bat û mirovan, yên ku xwedan komên diranên "bav û kalan" in kontrol dikin.

Bi pêş ve diçin, lêkolîner plan dikin ku lêkolîna xwe berfireh bikin da ku muayeneya incisors û kaniyan noctilionoid vehewînin. Bi kûrtirkirina mekanîzmayên genetîkî û pêşkeftinê yên ku pêşkeftina diranan di van çolan de çêdikin, dibe ku bêtir agahdarî li ser nehêniyên evolusyona ku di nav van celeban de veşartî ne werin eşkere kirin.

Sernav: Pêşkeftina Cihêreng a Diran û Çenên Êlihiyê: Rakirina Siran

