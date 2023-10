Fêmkirina Cookies û Polîtîkayên Nepenîtiyê

By

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, cookies bûne parçeyek bingehîn a ezmûna geroka me ya serhêl. Van pelên nivîsê yên piçûk li ser cîhazên me têne hilanîn û agahdariya li ser tercîhên me, cîhaz û çalakiya serhêl hene. Bi pejirandina çerezan, em malper û hevkarên wan ên bazirganî dihêlin ku navîgasyona malperê zêde bikin, reklaman kesane bikin, karanîna malperê analîz bikin û di hewildanên kirrûbirrê de bibin alîkar.

Lêbelê, girîng e ku meriv encamên pejirandina cookies fêm bike. Dema ku em "Hemû Cookies Qebûl Bikin" bikirtînin, em razîbûna xwe didin ku agahdariya meya kesane ji hêla operatorên malperê û hevkarên wan ên bazirganî ve were hilanîn û bikar anîn. Ev di nav xwe de agahdariya ku bi riya cookie-yan hatî wergirtin, wekî çalakiya meya serhêl û tercîhên me.

Ji bo parastina nepeniya xwe, girîng e ku em xwe bi cookies û polîtîkayên nepenîtiyê yên malperên ku em serdana wan dikin nas bikin. Van polîtîkayan diyar dikin ka agahdariya kesane ya me çawa têne berhev kirin, hilanîn û bikar anîn. Bi xwendin û famkirina van polîtîkayan, em dikarin di derbarê nepeniya xweya serhêl de biryarên agahdar bidin.

Wekî din, vebijarka me heye ku em mîhengên cookie-yên xwe îdare bikin û çerezên ne-bingehîn red bikin. Ev dihêle ku em li ser agahdariya ku ji hêla malperan ve têne berhev kirin û bikar anîn bêtir kontrol bikin. Bi tikandina li ser "Mîhengên Cookie", em dikarin vebijarkên xwe xweş bikin da ku bi hewcedariyên xwe yên nepenîtiyê re li hev bikin.

Di encamnameyê de, cookies di zêdekirina ezmûna geroka meya serhêl de rolek girîng dilîzin lê di heman demê de fikarên li ser nepenîtiyê jî zêde dikin. Bi perwerdekirina xwe di derbarê cookies û polîtîkayên nepenîtiyê de, em dikarin di derbarê çalakiyên xwe yên serhêl de biryarên agahdar bidin. Birêvebirina mîhengên cookie-yê me kontrolek mezintir li ser agahdariya kesane peyda dike û nepeniya me di qada dîjîtal de diparêze.

Definitions:

- Cookies: Pelên nivîsê yên piçûk ên ku li ser cîhazan têne hilanîn, di derheqê çalakiya serhêl û vebijarkên xwe de agahdarî hene.

- Polîtîkayên nepenîtiyê: rêbernameyên ku diyar dikin ka agahdariya kesane çawa ji hêla malperan ve têne berhev kirin, hilanîn û bikar anîn.

Çavkanî:

