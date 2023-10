SpaceX Plan dike ku di sala 144-an de 2024 Roketan biavêje da ku Karûbarê Starlink Berfireh bike

By

SpaceX, şirketa asmanî ya ku ji hêla Elon Musk ve hatî damezrandin, ji bo sala 2024-an armancên azwerî danîne. Li gorî rayedarekî pargîdanî, SpaceX plan dike ku sala bê bi tevahî 144 roketan biavêje, ku di sala 2023-an de rekora xwe biavêje. Ev zêdebûna frekansa avêtinê ji hêla berfirehkirina karûbarê înternetê ya satelîtê ya SpaceX Starlink ve tê rêve kirin.

Hejmara avêtinên ji hêla SpaceX ve bi domdarî zêde dibe ji ber ku Starlink her ku diçe mezin dibe. Di sala 2021-an de, tenê 31 mîsyonên hebûn, lê ev hejmar di sala 61-an de hema hema du qat bû û gihîşt 2022-an. Bi destpêkirina karûbarê Direct to Cell ya Starlink bi hevkarîya T-Mobile re, SpaceX armanc dike ku sala bê kapasîteya xweya avêtinê bêtir zêde bike.

Direct to Cell, ku wekî "birca têlefonê ya li fezayê" jî tê zanîn, dê bi navgîniya satelîtên Starlink ve karûbarên mobîl peyda bike. Kapasîteyên şandina mesajên nivîsê dê di sala 2024-an de peyda bibin, dûv re jî di sala 2025-an de bangawazî û geroka tevneyê. Ev karûbar dê bi taybetî li deverên ku guheztina hucreyê tune be, bi taybetî di dema rewşa awarte de sûdmend be.

Ji bo ku di sala 144-an de bigihêje armanca xwe ya 2024 avêtinan, SpaceX di tevahiya pêvajoya xwe de otomasyon pêk aniye. Pargîdanî girîngiyê dide pêbaweriyê da ku ji derengiyên ku ji ber xeletiyan têne derxistin dûr bixe. Ev frekansa bilind a destpêkirinê dê her 2.5 rojan carekê dest pê bike, li gorî rêjeya heyî ya her 3.5 rojan carekê destpêkirinê.

Ji Gulana 2019an vir ve, SpaceX zêdetirî 4,000 satelaytên Starlink li orbitê danîne. Meha borî, pargîdaniyê ragihand ku wê 2 mîlyon xerîdar bi karûbarên xwe yên înternetê bikar tînin. Starlink li zêdetirî 60 welatan heye û xerîdarên li çaraliyê cîhanê bi înterneta bilez ve girêdide.

Digel ku SpaceX li pêş hevrikên xwe dimîne, pargîdaniyên din, wekî Amazon bi Project Kuiper-a xwe re, di heman demê de dikevin pîşesaziya karûbarê înternetê ya cîhê-based. Amazona Jeff Bezos di van demên dawî de du satelaytên yekem ên prototîp ji bo Project Kuiper dest pê kir, ku armanc ew e ku pêwendiya înternetê ya bilez ji deverên dûr re peyda bike, mîna Starlink.

