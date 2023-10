Dewletên nû yên elektronên di xwêyên helandî de dikarin bandorê li performansa reaktorên bi sotemeniya xwê bikin

Zanyaran keşif kirin ku elektron dema ku bi xwêyên şilandî re têkilî daynin dikarin sê rewşên cihê pêk bînin, vedîtinek ku dikare bandorek li ser performansa reaktorên ku bi xwê ve têne çêkirin hebe. Lekolînwanên ji Laboratoriya Neteweyî ya Oak Ridge û Zanîngeha Iowa danasîna elektronek zêde di xwêya klorîda zinc a şilandî de simulî kirin û sê senaryoyên gengaz dîtin. Di senaryoyekê de, elektron bi du îyonên zinc re dibe beşek ji radîkalek molekular. Li yekî din, elektron li ser yek îyonek zinc cih digire. Di senaryoya sêyem de, elektron li ser gelek îyonên xwê belav dibe.

Reaktorên xwêya şilandî ji bo santralên nukleerî yên pêşerojê têne hesibandin, û têgihîştina ka radyasyonê çawa bandorê li tevgera xwêyên şilandî dike pir girîng e. Ev lêkolîn ronahiyê dide danûstendinên di navbera elektron û xwê de dema ku dikevin ber tîrêjên bilind. Lekolînwanan dît ku elektron dikare avakirina cûrbecûr cûrbecûr hêsan bike, di nav de dîmer û monomerên zinc, an jî ji cih veqetîne. Van vedîtinên destpêkê pirsan derdixe holê ka çi cureyên din dikarin di demên dirêj de çêbibin û ka ew çawa dikarin bi elektron û xwê re reaksiyonê bikin.

Ev lêkolîn beşek ji DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ye û di The Journal of Physical Chemistry B de hate weşandin. Tîm dixebitin ku celebên din ên reaksiyonê bi ceribandinê nas bikin. Lêkolîn têgihîştinên hêja peyda dike ka elektron çawa bi xwêyên şilandî re têkildar in, lê hîna bêtir heye ku were vekolîn. Lêkolîna pêşerojê dê pergalên xwê yên din û bandorên radyasyonê li ser xwêyên şilandî lêkolîn bike.

Çavkanî: Laboratoriya Neteweyî ya Oak Ridge