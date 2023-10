Lekolînwan Seramîkên Zehmettir Bi Berxwedana Pêşkeftî ya li Cracking Pêşdixin

Lêkolînerên li zanîngeha California San Diego di pêşveçûna seramîkê de bi çêkirina materyalên ku dijwartir in û li hember şikestinan berxwedêrtir in, serkeftinek çêkir. Bi karanîna hevokek atomên metal ên bi hejmareke zêde ya elektronên valence re di qalika wan a derve de, lêkolîner rêyek dîtin ku kapasîteya seramîkê ya ji bo hilgirtina astên bilind ên hêz û stresê zêde bikin.

Seramîk ji bo taybetmendiyên xwe yên awarte têne zanîn, wekî kapasîteya wan a li hember germahiya bilind, li hember korozyon û xişandinê, û domandina profîlek sivik. Van taybetmendiyan seramîkên ji bo sepanên cihêreng, di nav de hêmanên hewayê û pêlên parastinê, minasib dikin. Lêbelê, ziraviya wan her gav kêmasiyek mezin e, ji ber ku ew mêldarê şikandina stresê ne.

Zanyaran lêkolîna xwe li ser çînek seramîkên bi navê karbîdên-entropiya bilind, ku xwedan strukturên atomê yên nelihevkirî yên ku ji atomên karbonê yên bi gelek hêmanên metal ên ji stûnên çaremîn, pêncemîn û şeşemîn ên tabloya peryodîk ve girêdayî ne, sekinîn. Hate kifşkirin ku metalên ji stûnên pêncemîn û şeşemîn, wek titanium, niobium, û tungsten, ji ber ku jimara wan a elektronên valence yên zêde di xurtkirina hişkiya seramîkê de pir girîng in.

Elektronên valence elektron in ku di qalika herî derve ya atomê de têne dîtin ku beşdarî girêdana bi atomên din re dibin. Bi karanîna metalên bi elektronên pirtirkêmtir, lêkolîneran karîbûn berxwedana seramîkê ya li hember şikestina di bin bar û stresa mekanîkî de baştir bikin. Seramîk reftarek nermtir, dişibihe metalan, nîşan didin, yanî ew dikarin berî ku bişkin zêdetir deformasyon derbas bibin.

Di nav simulasyonên hesabkerî û çêkirin û ceribandina ceribandinê de, tîmê du karbîdên bi entropiya bilind ên ku li hember şikestinê berxwedanek awarte nîşan didin nas kirin. Van materyalan dema ku di bin barkirin an stresa mekanîkî de bûn, ji dêvla ku berteka şikestî ya tîpîk a seramîkê nîşan bidin, dikaribûn deform bikin an dirêj bikin. Girêdanên di nav materyalan de ji nû ve hatine organîze kirin da ku vebûnên bi mezinahiya atomê yên ku dema ku materyal têne qulkirin an ji hev veqetandî çêdibin pirek çêbikin, rê li ber çêkirina şikestinan digirin.

Pirsgirêka naha mezinkirina hilberîna van seramîkên dijwar ji bo sepanên bazirganî ye. Vê serkeftinê xwedan potansiyela şoreşa pîşesaziyên cihêreng ên ku xwe dispêrin materyalên seramîk ên bi performansa bilind, ji hewayê bigire heya biyolojîkî heye. Zehmetiya zêde ya seramîkê di heman demê de derî ji bo sepanên tund vedike, wek hêlên pêşeng ên ji bo wesayîtên hîpersonîk, ku ew dikarin pêkhateyên girîng biparêzin û rê bidin wesayîtan ku çêtir li ber firînên supersonîk bisekinin.

Ev xebat ji hêla Encumena Lêkolînê ya Swêdî, Materyalên Nanopîvana Fonksiyonel ên Navenda Kapasîteyê, Weqfa Olle Engkvist, Navenda Lêkolînê ya Materyalên NanoEngineering Beşa UC San Diego, Bernameya Hevkariya Xwendekarên Zanist û Endezyariya Parastina Neteweyî, Weqfa ARCS, û Koma Oerlikon ve hate piştgirî kirin.

Çavkanî:

- Gotara çavkaniyê: "Lêkolîner Seramîkên Zehftir Bi Berxwedana Berbiçav a li Cracking Pêşdixin" - Zanîngeha California San Diego

- Pênaseya seramîkê: Britannica.com

- Pênaseya elektronên valence: Kîmya LibreTexts