Wêneyên Şêrîn ên Jiyana Deryayî Xelata Wênekêşê Salê ya Okyanûsê werdigirin

Wêneyek nefeskêş a nautilusek kaxiz ku di encama teqîna volkanîkî de diherike, xelata bi prestîj a 2023-an a wênekêşê salê yê Okyanûsê wergirt. Fotograf ji hêla Jialing Cai ve di dema avjeniyek ava reş a li Fîlîpînan de hate kişandin. Nautilusê kaxizî, cureyekî nenas, piştî teqîna Volkana Taalê li ser perçeyek bermahiyê di okyanûsê de hat dîtin.

Cai şert û mercên dijwar ên dive, bi dîtbariya kêm û mijeke qalind vegot. Lêbelê, di nav vê dijwariyê de, Cai dîmenek aram û efsûnî kişand. Parçeyên di nav avê de ronahiya wênekêş nîşan didin, atmosferek efsûnî diafirînin. Wêneyê çîrokek çîrokek ku di şevek bi berfê de hatî çêkirin, tîne bîra mirov, ku balê dikişîne ser bedewî û berxwedana jiyana deryayî.

Pêşbirka Ocean Photographer of the Year di 14ê Îlonê de serketiyên xwe eşkere kir. Di rêza duyemîn de Andrei Savin bû, ku wêneyê wî kevçîyek di nav konên xweşik ên anemona deryayê de nîşan da. Wêne pêwendiya nazik a di navbera celebên deryayî yên cûda de kişand.

Cihê sêyem ji Alvaro Herrero López-Beltrán re çû ji bo wêneya wî ya balkêş a balîfek ku hewl dide xwe bigihîne rûyê avê. Çêlekên balînayan ji ber ku di ker û nêçîra masîgiriyê de xisareke mezin dît. Wêne wekî bîranînek hişk a bandora çalakiyên mirovan li ser jiyana deryayî kar dike.

Pêşbirka Ocean Photographer of the Year her sal tê lidarxistin û ji hêla Kovara Oceanographic ve bi hevkariya Blancpain, Arksen, û Tourism Western Australia ve tê hilberandin. Ew armanc dike ku bedewiya okyanûsê pîroz bike û hişyariyê li ser kêşeyên ku ekosîstema deryayê rû bi rû ne.

