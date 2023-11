Pîrozbahiya Eclipse ya Mysterious ji hêla Mij û Ewran ve Veşartî ye

By

Diyardeya balkêş a ku bi navê "Zengê Agirî" tê zanîn hişê beşdarên dilgiran matmayî hişt tevî ku ew di hembêza mij û mij û ewran de roja Şemiyê, 14ê Çiriya Pêşiyê (Oktober) bi hembêza mijê ya sibehî û ewran ve hatibû pêçan. Ji ber dîmena esmanî ya nepenî, civata North Bend û mêvanan hembêz kirin. fersendek ku hûn di pîrozbahiyek yekgirtî ya yekgirtî de dilxweş bibin.

Li dijî paşxaneya Grant Circle, ku bi rehetî li tenişta Şaredariyê ye, bajarê North Bend partiyek balkêş a Ring of Fire Revelry Eclipse Block organîze kir. Çalakî, her çend ji ber şert û mercên hewayê nepenî be jî, karî ruhê kesên beşdar bişewitîne.

Xemilandinên rengîn û hewayek heyecanê di şahiyan de derbas bû dema ku hemwelatiyên herêmê û geştiyar jî bi şahiyan ve mijûl bûn. Partiya blokê bû navendek şahî û ecêbê, ku li wir kesên hemfikir li hev civiyan da ku vê bûyera stêrnasî ya hindik biceribînin. Axaftinên li ser sirên gerdûnê di nav elaletê de derbas bûn dema ku ew bi kelecan li benda dîmenek "Zengala Agir" bûn.

Digel ku dîmena ezmanî veşartî maye jî, enerjiya kolektîf û coşa beşdaran hestek yekîtî û tirsnak çêkir. Ziyaretvan ji ezmûna hevpar kêfxweş dibin, têkiliyên nû çêdikin û ecêba nenas hembêz dikin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Diyardeya "Ring of Fire" çi ye?

Bersiv: "Zengê Agirî" tê wateya rojgirtineke rojgirtinê dema ku Heyv di asoya xwe de ye, û mezinahiya wê ya xuya ji Rojê piçûktir e. Wekî encamek, Heyv bi tevahî Rojê asteng nake, bandorek mîna zengilê ya balkêş diafirîne.

Pirs: Çima Zengila Agir li pişt mij û ewran veşartibû?

A: Şert û mercên hewayê, wek mij û ewr ê sibehê, dikarin dîtina bûyerên ezmanî yên mîna zengala Agiriyê asteng bikin. Van diyardeyên xwezayî carinan dikarin xuyangiyê asteng bikin, lê dîsa jî ew heyecan û kêfa pîrozbahiyên girtina zewacê kêm nakin.

Çavkanî:

