Kunên Reş ên Binary Supermezin ên Nû Hatin Keşifandin Encamên Kaotîk ên Lihevketinên Kozmîk eşkere dikin

Stêrknasan keşfeke sosret li dû lihevketina kozmîk a felaketî ya ku bi qasî mîlyar sal berê qewimî, kirin. Di nav bermayên vê lihevketina ku du galaksiyên spiral tê de bûn de, cotek qulên reş ên cinawir hatin dîtin. Ev tiştên kolos, ku wekî çalên reş ên supermezin têne zanîn, bi qasî 90 mîlyon salên ronahiyê ji cihê me dûr in.

Teleskopa Gemini South, ku li çiyayê Cerro Pachón li Andêya Şîlî ye, ev pergala dualî ya kunên reş eşkere kir dema ku çavdêriya navenda tevlihev a galaksiya yekbûyî, bi navê NGC 7727 kir. Rewşa NGC 7727 ji bo stêrnasan girîngiyek taybetî ye. ji ber ku ew di nêzîkê 4.5 mîlyar salan de dema ku ew bi galaksiya spiral a cîranê xwe Andromeda re li hev dikeve, xuyangiya pêşerojê ya galaksiya me ya Riya Şîrîn dide. Niha, Andromeda bi qasî 2.5 mîlyon salên ronahiyê dûrî galaksiya mala me ye.

Ev kunên reş ên supermezin ên balkêş xuya dikin ku di dansek orbital de girtî ne, ku her yek xwedan girseyek ecêb e. Girseya çala reş a yekem 154 mîlyon carî ji ya me ye, ya duyemîn jî 6.3 mîlyon carî ji ya me ye. Niha, her du çalên reş bi dûrahiya 1,600 salên ronahiyê ji hev veqetiyane, lê bi demê re, ew ê bi gravîtasyonê bigihin hev û di dawiyê de bibin yek. Ev tevhevbûn dê bibe qulikek reş a supermezin a hîn bi hêztir, ku girseyên hevgirtî yên pêşiyên xwe di nav xwe de bihewîne.

Pêvajoya ku dibe sedema yekbûna van kunên reş bi belavkirina pêlên gravîtasyonê, yên ku ji pergalê derdikevin, dema ku çalên reş li dora hev dizivirin, hêsan dibe. Van pêlan leza goşeyî hildigirin, dibe sedem ku çalên reş di demên dirêj de nêzikî hev bibin. Astronom texmîn dikin ku di nav 250 mîlyon salan de, çalên reş dê li hev bikevin û bibin yek, û dê bibe cewherek esmanî ya behemoth.

Vedîtina van çalên reş ên supermezin ên binar ronahiyê dide encamên kaotîk ên lihevketina galaktîkan. Di qonaxên destpêkê yên hevgirtinê de, hêzên gravîtasyonê yên hevrik ên kunên reş dê strukturên galaksiyên wan ên mazûvan xera bikirana, stêrk û toz ji navokên wan dûr bikevin. Ev diyardeya ku ji aliyê stêrnasan ve tê dîtin, dibe sedema guhertina şeklên galaksiyan. Di mijara NGC 7727 de, ew bûye hebûnek tevlihev û bê şekl, ji destên spiral ên ku berê galaksiyên wê yên pêkhatî diyar dikirin bêpar.

Wêneyên ku bi rêya Spectrografa Gemini Pir-Object Gemini (GMOS) ya teleskopa Gemini South hatine bidestxistin, tevliheviya kozmîkî ya di nav NGC 7727 de bi zelalî nîşan dide. Bendên berfireh ên toz û gaza nav stêrkan, ku dişibin tevnên spider ên etherîkî, dilên yekbûyî yên proaxiesgen dihewîne. Wekî din, galaksî herêmên belawela yên çêbûna stêrkên tund nîşan dide, ku wekî "herêmên teqîna stêrkan" têne zanîn, ku dema ku galaksiyên dewlemend ên gazê li hev dikevin, çêdibin, û dibe sedema afirandina stêrên nû.

Her ku NGC 7727 pêşve diçe û stêrk çêdibe, ew ê gav bi gav şeklê galaksiyek elîptîkî ya ku stêrkên kevnar lê niştecî ye werbigire. Di bingeha wê de dê çalek reş a supergiran a yekane bihewîne, ku girseya wê bi qasî 160.3 qatê roja me ye. Ev vedîtina bêhempa ne tenê di derheqê encamên yekbûnên galaktîkê de nihêrînên girîng peyda dike, lê di heman demê de tevlihevî û cihêrengiya perestgeha kozmîkî ya ku me dorpêç dike jî destnîşan dike.

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Kunên reş ên supermezin çi ne?

Çalên reş ên supermezin tiştên ezmanî yên pir girs in ku li navendên galaksiyan dimînin. Ew ji çalên reş ên stêrkan bi awayekî berbiçav mezintir in û dikarin bi mîlyonan an jî bi mîlyaran caran ji tava me mezintir bin.

2.Çalên reş çawa li hev dibin?

Kunên reş bi belavkirina pêlên gravîtasyonê digihêjin hev, ku dibe sedem ku hêdî hêdî nêzî hev bibin. Bi demê re, rêwiyên wan xera dibin, ku dibe sedema lihevketin û dûv re yekbûnek.

3. Di dema lihevketina galaktîkê de çi diqewime?

Di dema lihevketina di navbera du galaksiyan de, hêzên gravîtasyonê yên ji kunên reş ên di nav her galaksiyê de strukturên galaksiyan têk diçin. Stêrk û toz ji cihên xwe yên eslî dûr dikevin û di encamê de şeklên galaksiyan diguherin.

4. Herêma stêrk çi ye?

Herêmên Stêrkavêtinê deverên di nava galaksiyan de ne ku stêrkek tund lê çêdibe. Ev diyarde bi gelemperî ji ber lihevketina galaksiyên bi gazê yên dewlemend derdikeve holê, ku dibe sedema hatina gaz û toza zirav a ji bo pêkhatina stêrên nû pêwîst e.

5. Di pêşerojê de wê çi bibe NGC 7727?

Bi demê re, NGC 7727 dê veguherînên din derbas bibin. Her ku stêrk çêdibe, galaksî wê şeklê galaksiyek elîptîkî bigire û stêrkên kevnar li ser serweriya wê bin. Ew ê di bingeha xwe de çalekek reş a supermezin bihêle.