Zanyar Asta Bilind a Heliumê Di Lavaya Arktîkê de Keşif Dikin, Pêşniyar dikin ku Core Dinyayê Diherike

Zanyaran vedîtinek balkêş kirin ku dibe ku îşaret bi lekeyek di navika Dinyayê de bike. Asta bilind a helyum-3 (³He), îzotopek nadir, di herikîna lavaya 62 mîlyon salî ya li Girava Baffin a li Arşîpela Arktîk de hate dîtin. Ev vedîtin wê baweriyê dide ku navika Dinyayê, topeke hesinî ya gewre ya ku li navenda gerstêrkê ye, hatiye dorpêçkirin û veqetandin.

Bi gelemperî, ³Ew di zinaran de tê dîtin, ji materyalê ku di qonaxên destpêkê yên hebûna gerstêrkê de ji hêla rojê ve hatî bombebaran kirin, tê. Ji ber ku Dinya ji ber tîrêjên rojê zêde ³He û çi hindik direve fezayê, îro di zinaran de dîtina astên bilind ên vê îzotopê ne asayî ye. Piranîya zinarên ³He-dewlemend bi mantoyê Erdê ve hatine şopandin.

Asta ³Wî di kevirên lavayî yên olivîn ên Giravên Baffin de dîtiye, ji tiştê ku zanyar bawer dikin ku gengaz e pir zêdetir e. Kirasê Dinyayê, ku bi domdarî lavayê berdide û beşên qalikê dihewîne, bi xwezayê bi demê re hin ji yên ku bi eslê xwe hatine parastin winda dike. Lêbelê, heke mîqdara ³He di zinar de ji sînorek diyar derbas bibe, ew destnîşan dike ku helyûm ji çavkaniyek cûda derdikeve.

Ev vedîtin rê dide lêkolîneran ku îhtîmala ku helyûm ji navika Dinyayê derketî bihesibînin. Ev têgihîştina berê ya ku qatên bingehîn û derve yên gerstêrkê, di nav de manto û qaşil jî tê de, ji hêla kîmyewî ve aram in û maddeyê di navbera wan de naguhêzin dijwar dike. Ger ev vedîtin rast be, ew destnîşan dike ku hundurê kûr a gerstêrka me ji ya ku berê dihat fikirîn dînamîktir e, bi hêmanên ku di navbera navika metalîk û parçeyên kevirî yên Cîhanê de digerin.

Lêpirsînên din niha têne kirin da ku diyar bikin ka hêmanên ji bilî helyûmê jî ji navika Dinyayê direvin û çawa û kengê ev hêman koçî pêkhateyên zinar ên gerstêrkê dikin. Vê lêkolîna bingehîn ronahiyê dide ser xwezaya tevlihev û dînamîkî ya gerstêrka me û potansiyela wê heye ku têgihîştina me ya pêvajoyên hundurîn ji nû ve guhezîne.

