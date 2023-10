Sernav: Fêmkirina Girîngiya Cookies Ji bo Karûbarên Malperê û Tecrûbeya Bikarhêner

Kurte: Ev gotar girîngiya çerezan di zêdekirina navîgasyona malperê, kesanekirina reklaman, analîzkirina karanîna malperê, û arîkariya hewildanên kirrûbirrê de nîqaş dike. Di heman demê de ew vebijarka birêvebirina vebijarkên cookie-yê ji bo kontrolkirina çêtirîn li ser nepenîtiyê ronî dike.

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku bikarhêner serdana malperekê dikin li ser cîhaza xwe têne hilanîn. Ew agahdarî li ser tevgera geroka bikarhêner, vebijark û hûrguliyên cîhazê vedigirin. Bi tikandina "Hemû Cookies Qebûl Bike", bikarhêner razîbûna xwe didin ku van cookies werin hilanîn û pêvajo kirin. Ev dane ji hêla xwedan malper û hevkarên wan ên bazirganî ve ji bo mebestên cihêreng têne bikar anîn.

Yek feydeyên sereke yên cookie-yê zêdekirina navîgasyona malperê ye. Ew dibin alîkar ku vebijarkên bikarhêner û vebijarkên bibîr bînin, dihêlin ku malperan ezmûnek kesane peyda bikin. Mînakî, cookies dikarin agahdariya têketinê, tercîhên ziman, û naveroka selika kirînê hilînin, serdanên pêşerojê hêsantir û bikêrtir bikin.

Cookies di xweşbînkirina hewildanên kirrûbirrê de jî rolek girîng dilîzin. Agahiyên ku ji çerezan têne wergirtin di armanckirina reklaman de ji bikarhênerên taybetî re li gorî berjewendî û vebijarkên wan dibe alîkar. Ev kesanebûn pêwendiya reklaman çêtir dike, wan bi bandortir dike û rêjeyên veguheztinê zêde dike.

Digel vê yekê, çerezan analîza karanîna malperê bi peydakirina têgihiştinên li ser tevgera serdanker û danûstendina bi malperê re hêsan dike. Ev dane ji xwediyên malperê re dibe alîkar ku deverên ji bo çêtirbûnê nas bikin, herikîna bikarhêner xweştir bikin, û ezmûna bikarhêner a giştî zêde bikin.

Girîng e ku bala xwe bidin bikarhêneran vebijarka ku tercihên xwe yên cookie birêve bibin. Bi tikandina "Mîhengên Cookie", ew dikarin hilbijêrin ku çerezên ne-bingehîn red bikin, ji wan re bêtir kontrol li ser nepeniya xwe peyda bikin. Ev rê dide kesan ku ezmûna geroka xwe xweş bikin dema ku hîn jî ji fonksiyonên malperê yên bingehîn sûd werdigirin.

Fêmkirina rola cookies di fonksiyona malperê û ezmûna bikarhêner de di cîhana dîjîtal a îroyîn de pir girîng e. Bi karanîna çerezên bi bandor, xwedan malperê dikarin ezmûnên kesane biafirînin, reklamên têkildartir radest bikin, û hewildanên kirrûbirra xwe xweştir bikin.

Definitions:

- Cookies: Pelên nivîsê yên piçûk ên ku li ser cîhaza bikarhênerek têne hilanîn da ku agahdariya têkildarî tevger û vebijarkên geroka wan berhev bikin û hilînin.

- Kesane: Naverok an ezmûnan li ser bingeha taybetmendiyên bikarhêner ên taybetî yên wekî vebijark an berjewendî çêdikin.

- Navîgasyona Malperê: Pêvajoya derbasbûna di nav beş an rûpelên cûda yên malperê de.

- Rêjeyên veguhertinê: Rêjeya mêvanên malperê ku çalakiyek xwestî dikin, wek kirînek an dagirtina formek.

Çavkanî:

- Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê: Ji kerema xwe ji bo bêtir agahdarî serî li malpera têkildar bidin.

- Agahiyên zêde ji zanîna giştî hatine wergirtin.