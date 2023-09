Gerstêrka Gerokê ya Ultra-Dense Gliese 367 b

Vedîtina gerstêrkên derve têgihîştina me ya gerdûnê kûrtir kir û teoriyên me yên heyî yên çêbûna gerstêrkan bertek nîşan da. Di nav gelek gerstêrkên derve yên ku hatine katalogkirin de, Gliese 367 b, ku bi navê Tahay jî tê zanîn, wekî topa ecêb derdikeve pêş. Ew wekî gerstêrka Dema Ultrakurt (USP) tê binavkirin ji ber dema gerstêrka wê ya pir kurt a ku tenê 7.7 demjimêran e. Tiştê ku Gliese 367 b hê bêtir balkêş dike, pêkhateya wê ya ultra-qewim e, bi tîrêjiya wê hema hema du caran ji ya Erdê.

Elisa Goffo, nivîskara sereke ya lêkolînek vê dawîyê ya ku li zanîngeha Turinê hatî kirin, Gliese 367 b bi gerstêrkeka mîna Dinyayê ku mantoyê wê yê zinar jêkirî ye, dide ber hev. Ev diyar dike ku gerstêrk di serî de ji hesin pêk tê. Lêkolîna bi sernavê "Company for the Ultra-high Density, Ultra-Short Period Sub-Earth GJ 367 b: Vedîtina Du Gerstêrkên Zêdeyî Kêm-Kom di 11.5 û 34 rojan de," ne tenê pîvanên girseya Gliese 367 b û radius lê di heman demê de hebûna du gerstêrkên xwişk-bira jî diyar dike.

Vedîtina Gliese 367 b bi karanîna daneyên Satellita Lêkolînê ya Ekzoplanet a Transiting (TESS) di sala 2021-an de hate çêkirin. Lêbelê, lêkolîna vê dawîyê spektrografa Gerstêrka Leza Radîkal a Bilind (HARPS) li Çavdêrxaneya Başûr a Ewropî bikar anî da ku pîvandinên rasttir bistînin. . Lêkolîneran dît ku Gliese 367 b tîrêjê wê ji sedî 70 ê Cîhanê ye û girseya wê jî ji sedî 63 ê Cîhanê ye, bi vê yekê ew du caran ji gerstêrka me qalindtir e.

Tîrêjiya neasayî ya Gliese 367 b destnîşan dike ku ew îhtîmal e ku navika gerstêrkek berê mezintir be, ku di dema çêbûna xwe de di encama bûyerek felaketek an lihevketina bi protogerstêrkên din de, mantelê xwe yê kevirî winda kiriye. Îhtimaleke din jî ew e ku Gliese 367 b bermahiyeke mezin a gazê ye ku nêzî stêrka xwe koç kiriye û di encamê de atmosfera wê ji holê rabûye.

Lêkolînê her weha hebûna du gerstêrkên din di pergalê de eşkere kir, Gliese 367 c û d, ku ev yek bêtir piştgirî dide ramana ku gerstêrkên Serdema Ultrakurt bi gelemperî di pergalên bi pir gerstêrkan de têne dîtin. Ev gerstêrkên rêheval, her çend li dora stêrka mîna Gliese 367 b dizivirin jî, girseyên wan kêmtir in. Hebûna gerstêrkên birayên hev ji bo têgihiştina pêvajoya çêbûna Gliese 367 b îşaretên girîng dide.

Lêkolîna ku ji hêla Goffo û hevkarên wê ve hatî kirin, beşdarî zanîna me ya li ser gerstêrkên der û cihêreng ên pêkhateyên gerstêrk ên ku li gerdûnê têne dîtin. Encamên vê lêkolînê ji bo têgihiştina me ya çêbûna gerstêrk û senaryoyên çêbûna potansiyel ên ku bûne sedema gerstêrka pir-qewm Gliese 367 b.

