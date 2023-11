Di sala 2024an de Kometeke Ecêb Nêzîkî Erdê Dike

Bûyerek esmanî ya balkêş dê di sala 2024-an de çavdêrên esmanan dîl bigire. Kometek mezin, ku bi navê 12P/Pons-Brooks tê zanîn, dê xuya bibe dema ku nêzîktirîn nêzîkbûna rojê dike. Ev dîmena stêrnasî ji ber tevgera xwe ya awarte berê bala pisporan kişandibû.

Zanyarên Komeleya Astronomiyê ya Brîtanî (BAA) ragihandin ku komet tenê di nav XNUMX mehan de du teqînên teqîner rû dane. Dema ku komet ber bi Dinyayê ve diçe, ev teqîn ji nişka ve teqînên toz û gazê pêk tên. Tiştê ku vê diyardeya kozmîk hê bêtir ecêb dike, xuyangiya xas a kometê bi xwe ye.

Richard Miles, endamê BAA, kometek 12P/Pons-Brooks bi nîşaneya Millennium Falcon ji franchise Star Wars dan ber hev. Wî diyar kir ku komet bi ewrekî mezin û eterî ya ji toz û gazê hatiye dorpêçkirin. Vê hevsengiya matmayî di nav stêrnasan û dildaran de bi heybet û meraq derxistiye holê.

Balkêş e, derketinên bi vî rengî di kometan de rûdanên kêm kêm in, ku tenê ji sedî 3-4-ê demê diqewimin. Di dema bûyerên weha de, keriyên ku ji navika kometê derdiketin bi demê re belav dibin. Di rewşa 12P/Pons-Brooks de, navokê mezin sîwanek ku ewrê toz û gazê dipêçe, çêdike û şeklek bêhempa dişibihe qiloçên şeytan an keştiya fezayê ya navdar.

Ne tenê xuyabûna vê kometê balkêş e, di heman demê de rêgeza wê jî balkêş e. Têgîna "Halley-wek" ji hêla zanyaran ve ji bo danasîna kometên ku li dû gerîdeyên elîptîkî yên dirêj ên li dora rojê dimeşin, ji 20 heta 200 salan re derbas dibe ku şoreşek temam bikin. Her çend 12P/Pons-Brooks bikeve vê kategoriyê jî, ew hinekî ji dewrana orbitalê ya Kometa Halley, ya ku li şûna 76 salên ku di vê rewşê de hatine dîtin, 71 salan vediqetîne.

Ji bo ku hûn çavê xwe bidin vê dîmena ezmanî ya awarte, salnameyên xwe ji bo 21ê Avrêlê, dema ku komet wê herî nêzikî rojê be, û 2-ê hezîranê, dema ku ew ê herî nêzê dinyayê be, nîşan bidin. Bînin bîra xwe ku her çend NASA 12P/Pons-Brooks wekî "kometek nêzê Erdê" bi nav dike jî, ew hîn jî bi qasî 70 carî ji heyva me dûrtir e. Ji ber vê yekê, îhtîmala lihevketinê bi tenê ji pirsê dernakeve.

Ev bûyer soz dide ku hem ji bo stêrnasên amator û hem jî ji bo stêrnasên profesyonel bi rastî ezmûnek meznîkî be. Ji ber vê yekê, teleskopên xwe amade bikin û amade bibin ku bibin şahidê rêwîtiya bêhnteng a 12P/Pons-Brooks gava ku ew di sala 2024-an de li ezmanan xweş dike.

