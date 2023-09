Bav û kalên Destpêkê yên Mirovan Bi Qestî Qad çêkirine, Lêkolînek Nû Pêşniyar dike

Arkeologan demek dirêj li ser esl û armanca "sferoid"ên bi mezinahiya topên tenîsê yên ku li deverên kevnar hatine keşfkirin nîqaş kirin. Lêkolînek vê dawîyê ya ku ji hêla Zanîngeha Îbranî ya Orşelîmê ve tê birêvebirin vê mijarê ronî dike. Lêkolîner 150 sferoîdên kevirên kilsin ên 1.4 mîlyon sal berê, ku li cîhê arkeolojîkî ya 'Ubeidiya ya Îsraîlê hatine dîtin, lêkolîn kirin. Bi karanîna analîzên 3D, wan delîl dîtin ku ev qad bi qestî hatine çêkirin.

Lêkolîn destnîşan dike ku homînînên pêşîn, ku nesla wan hîna tam nayê zanîn, hewl didin ku bigihîjin qada kamil. Dema ku kevir di dema pêvajoyê de nermtir nebûne, ew bi rengek berbiçav zêdetir bûne. Lekolînwan argûman dikin ku ev şêwazê mebest di nav bav û kalên me yên kevnar de ramanek pêşwext û kapasîteya cognitive nîşan dide.

Vedîtin îmkanên lêkolînê yên din vedike. Julia Cabanas, arkeologek li Muzexaneya Neteweyî ya Dîroka Xwezayî ya Fransa, pêşniyar dike ku teknîkên bi vî rengî dikarin li ser sferoîdên din jî werin sepandin, mîna yên ku di Gora Olduvai ya Tanzanyayê de ku 2 mîlyon sal berê vedigerin hatine dîtin. Lê belê, eşkerekirina armanca li pişt van qadan, sir dimîne.

Teoriyên cihêreng hatine pêşniyar kirin. Hin kes texmîn dikin ku sferoîd wekî amûrek ji bo derxistina mêjûya hestî an hûrkirina nebatan hatine bikar anîn. Yên din bawer dikin ku dibe ku wan xwedî nirxek sembolîk an hunerî be. Cabanas qebûl dike ku hemî hîpotez mimkun in lê qebûl dike ku dibe ku bersivên rastîn qet neyên zanîn.

Ev lêkolîna nû têgihîştina me ya li ser kapasîteyên cognitive yên bav û kalên mirovî yên pêşîn û kapasîteya wan a ji bo şekilkirina armancî tiştan zêde dike. Afirandina bi mebest a van qadan astek plansazkirin û jêhatîbûnê di nav homînên kevnar de ku berê nediyar bû destnîşan dike.

