Spectra Veguhastina GJ 1132 b: Nêrînên Nû ji Çavdêriyên JWST

Lêgerîna li atmosferên gerstêrkên zinar bi Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) di serî de balê dikişîne ser gerstêrkên ku ji dwarfên M derbas dibin. Van gerstêrkan rêjeyên mezinahiya gerstêrkan-stêrkek guncan pêşkêş dikin, ku tespîtkirina taybetmendiyên atmosferê zêde dike. Lêbelê, ji ber hêza sînyala wekhev a taybetmendiyên atmosferê û performansa yek-veguheztinê ya JWST, ji bo piştrastkirina her dîtinan gelek çavdêrî hewce ne.

Di lêkolînek dawî de, lêkolîner du çavdêriyên gerstêrka zinarî GJ 1132 b bi karanîna amûra JWST NIRSpec G395H pêşkêş dikin. Di çarçoveya dirêjahiya pêlê ya 2.8-5.2 μm de, van çavdêriyan armanc kirin ku ronahiyê bidin ser pêkhateya atmosfera gerstêrkê. Çavdêriyên berê yên bi amûra WFC3 ya Teleskopa Fezayê ya Hubble, encamên bêkêmasî derketin, bi delîlên nakok ên ji bo atmosferek an spekterek bê taybetmendî.

Daneyên JWST di navbera her du serdan de cûdahiyên girîng eşkere kirin. Di dema yek veguheztinê de, spektrum bi atmosferek serdest a H2O, bi şopên CH4 û N2O re hevaheng bû. Alternatîf, sînyala dikare ji gemariya stêrkan a ji stêrkên nenaskirî were hesibandin. Ji hêla din ve, spektruma ku di dema derbasbûna duyemîn de hatî bidestxistin bê taybetmendî xuya bû. Her du serdan piştgirî neda hebûna berê ya HCN ya di atmosfera GJ 1132 b de. Cûdahiyên dîtbar ên di navbera serdaniyan de bi guherbariya atmosferê an bandorên amûran nayê ravekirin.

Ya girîng, lêkolîneran her weha spektrên stêrkan ên derveyî-transit analîz kirin û tu delîlek li ser guherîna nehomojeniya stêrkan a di navbera serdanên ku tenê 8 rojan de ji hev cuda bûn, nedîtin. Wekî din, di bandorên sîstematîkî yên instrumental de cûdahiyên girîng nehatin nas kirin. Raveya herî maqûl a ji bo nakokiyên hatine dîtin dengek rasthatî ye ku bandorê li analîza daneyê dike.

Van çavdêriyên nû di derheqê spektrên veguheztina GJ 1132 b de nihêrînên hêja peyda dikin û kêşeyên ku bi vedîtin û karakterîzekirina atmosferên exoplanetên kevirî ve girêdayî ne diyar dikin. Zêdetir lêkolînên bi JWST û çavdêriyên din ên pêşerojê re dê berdewam bikin ku têgihîştina me ya li ser atmosferên cihêreng ên di nifûsa exoplanet de hene.

Çavkanî:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)