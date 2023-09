Vekolîna Serîlêdanên Etîkî yên Bio-Computing

By

Bio-computer, ku berê têgehek bi çîroka zanistî ve sînorkirî bû, naha rastiyek e. Ji ber ku ev teknolojî bi pêş ve diçe, girîng e ku meriv encamên exlaqî û bi berpirsiyarî lêkolîn bike û wê bicîh bîne. Komek pisporên navneteweyî, di nav de dahênerên DishBrain, bi biyoetîknas û lêkolînerên bijîjkî re hevkarî kirine da ku vê pirsgirêkê çareser bikin.

Dr. Digel ku potansiyela tevgerên mîna îstîxbaratê sozdar e, divê pêşkeftina domdar were peyda kirin.

Profesor Julian Savulescu, Serokê Uehiro di Etîka Praktîkî de li Zanîngeha Oxfordê, balê dikişîne ser lezgîniya destnîşankirina bersivên pratîkî yên ku di çarçoweya teknolojiya îroyîn de hişmendî an mirovî têne hesibandin. Kaxez qebûl dike ku awayên cûrbecûr hene ku ji bo danasîna hişmendî an îstîxbaratê, her yek ji bo pergalên jîr ên biyolojîkî yên bingehîn bandorên cûda hene.

Rewşa exlaqî ya biyo-komputeran jî tê pirsîn. Kaxez behsa fîlozof Jeremy Bentham dike, ku amaje kir ku şiyana aqilkirin an danûstendinê ne faktora diyarker e, lê bêtir jêhatîbûna êşê ye. Bi tenê nîşandana îstîxbarata mîna mirov, ne hewce ye ku statûya exlaqî bide komputerên biyolojîkî.

Digel ku kaxez armanc nake ku bersivê bide hemî pirsên exlaqî yên li dora biyo-komputeran, ew çarçoveyek destpêkê peyda dike da ku lêkolîn û serîlêdana berpirsiyar peyda bike. Zehf û fersendên exlaqî yên ku ji hêla DishBrain ve têne pêşkêş kirin jî têne behs kirin, nemaze di warê başkirina têgihiştina me ya nexweşiyên wekî pîlepsî û dementia de.

Bandora potansiyel a biyo-komputerê girîng e, ji ber ku ew alternatîfek enerjiyê-bikêrtir pêşkêşî hesabkirina kevneşopî ya bingehîn a silicon dike. Dema ku superkomputer bi milyonan watt enerjiyê dixwe, mejiyê mirov bi qasî 20 watt enerjiyê bikar tîne. Bi vekolîna biyo-computerê, em dikarin fikarên hawîrdorê yên ku bi belavkirina karbonê ya pîşesaziya IT-ê ve girêdayî ne çareser bikin.

Di encamê de, ev kaxez bingehek ji bo ramanên exlaqî di warê biyo-computerê de peyda dike. Ew hewcedariya lêkolîn û serîlêdana berpirsiyar destnîşan dike, di heman demê de feydeyên potansiyel û dijwariyên ku vê teknolojiyê pêşkêş dike jî ronî dike.

