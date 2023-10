Teoriya Gerdûna Simulated: Vekolîna Xwezaya Rastiyê

By

Teoriya gerdûnê ya simulkirî pêşniyar dike ku rastiya me ji simulasyonek komputerê ya bi hûrgulî bernamekirî ne tiştek din e. Li gorî vê ramanê, qanûn û ezmûnên me yên fizîkî ji hêla pêvajoyên hesabker ên pergalek pêşkeftî ve têne çêkirin. Dema ku ev teorî spekulatîf e, ji ber encamên xwe yên balkêş bala zanyar û fîlozofan kişandiye.

Têgîna rastiyê wekî xeyalek ji Yewnanistana kevnar vedigere, bi fîlozofên mîna Platon re maddeyê tenê wekî diyardeyek an xeyalek dihesibîne. Di demên nûjen de, ev raman di nav têgîna rastiyek simulasyonê de, ku ji hêla pêşkeftinên di kompîtur û teknolojiyên dîjîtal ve hatî çêkirin, derketiye. Baweriya bingehîn ev e ku cewhera rastîn a rastiyê li derveyî qada fizîkî ye.

Dema ku hin zanyar ramana gerdûnek simulasyonê balkêş dibînin, yên din gumanbar dimînin. Lêgerîna li anomaliyên ku dibe ku xwezaya simulasyona rastiya me eşkere bikin, dijwariyek e, ji ber ku têgihîştina me ya qanûnên fizîkê hîn jî pêş dikeve.

Ezmûnek muhtemel a ceribandina teoriya gerdûnê ya simulkirî di lêkolînek 2022-an de bi karanîna teoriya agahdariyê, ku hilanîn û ragihandina agahiyê hejmar dike, hate pêşniyar kirin. Di vê lêkolînê de zagoneke nû ya fizîkê ya bi navê qanûna duyemîn a infodînamîkê hate destnîşan kirin. Ev qanûn dibêje ku entropiya agahdariyê, rêjeya navînî ya agahdariya ku ji hêla bûyerek ve hatî veguheztin, divê bi demê re domdar bimîne an kêm bibe. Ev berevajî qanûna duyemîn a termodinamîkê ye, ji ber ku entropî bi gelemperî bilind dibe.

Zagona duyemîn a infodînamîkê pêdiviyek kozmolojîk peyda dike û xwedan bandorên dûrûdirêj e. Ew dikare tevgera agahdariya genetîkî, rûdana mutasyonên genetîkî, fenomenên di fîzîka atomê de, û pêşveçûna demê ya daneyên dîjîtal rave bike. Wekî din, ew di gerdûnê de serdestiya simetrîyê de têgihiştinek pêşkêşî dike.

Vê vedîtinê ji bo warên cihêreng, di nav de lêkolîna genetîkî, biyolojiya pêşkeftinê, fîzîk, matematîk, û kozmolojî, bandorên girîng hene. Ew îhtîmala ku tevahiya gerdûna me dibe ku avahiyek simulkirî an jî komputerek tevlihev be nîşan dide.

Çavkanî:

- Navê çavkaniyê: [LINK]

- Navê çavkaniyê: [LINK]