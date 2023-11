Teknîka Serkeftinê ADN-ya mîkrobial bikar tîne da ku mîneralên veşartî bibîne

By

Lêkolîneran di warê lêgerîna madenê de keşfeke berbiçav kirin. Zanyarên Zanîngeha Brîtanî Kolombiyayê (UBC) bi lêkolîna DNAya mîkrobial a li axê rûberê, rêbazek ne-dagirker pêş xistine da ku kimberlîta veşartî, zinarekî ku bi almasan ve girêdayî ye, kifş bike. Ev teknîka nûjen alternatîfek rasttir pêşkêşî analîzên geokîmyayî yên kevneşopî dike, ku potansiyel şoreşek sektora madenê dike.

Di lêkolîna xwe de ku di Nature Communications Earth and Environment de hate weşandin, lêkolîner diyar dikin ku mîkrobên li axê dema ku bi materyalên madenê re dikevin têkiliyê di bin guherînan de ne. Van guhertinan dikarin wekî "şopên tiliyên biyolojîkî" yên ku hebûna depoyên mîneral ên veşartî eşkere dikin xizmet bikin. Bi analîzkirina rêzikên DNA yên van mîkrobên nîşanker, zanyaran karîbûn cîhê taybetî yê kimberlîtê ku bi dehan metre di binê rûyê erdê de veşartî ye, nas bikin.

Encamên vê lêkolînê ji lêgerîna almasê wêdetir diçin. Heman rêbazên rêzgirtina DNA dikare were sepandin da ku mîneralên din ên ku ji bo veguheztina gerdûnî ya berbi enerjiya kesk girîng in nas bikin. Mînakî, lêkolîna domdar a tîmê di tespîtkirina depoyên sifirê porfîrî de, yên ku ji bo hilberîna teknolojiyên enerjiya nûvebar girîng in, encamên sozdar nîşan da.

Bi karanîna hêza DNA ya mîkrobîkî, ev teknîk dikare dem û çavkaniyan ji bo lêgerînerên mîneral xilas bike. Li şûna ku meriv bi tenê xwe bispêre sondajê û analîzên kîmyewî, ku dibe ku biha û demdirêj be, ev nêzîkatiya ne-dagirker rêyek lêçûn-bandor û bikêr peyda dike ku mîneralên veşartî destnîşan bike. Digel vê yekê, ew îmkanên nû ji bo nûbûnek bêtir di pîşesaziya madenê de vedike.

Pirs û Bersîv

Pirs: Teknîka DNA ya mîkrob çawa dixebite?

A: Mîkrobên di axê de dema ku bi madeyên madenê re dikevin têkiliyê di bin guherînan de ne. Bi analîzkirina rêzikên DNA yên van mîkrobên nîşanker, lêkolîner dikarin hebûn û cîhê depoyên mîneral ên veşartî nas bikin.

Pirs: Feydeyên vê teknîkê li gorî rêbazên kevneşopî çi ne?

A: Berevajî analîzên geokîmyayî yên kevneşopî, ku di axê de hêmanên kolandinê û ceribandinê vedihewîne, teknîka DNA ya mîkrobial ne-dagirker e, rasttir, û bi potansiyel lêçûntir e.

Pirs: Ma ev teknîk dikare ji bilî almasan li mîneralên din were sepandin?

A: Erê, ev teknîk di lêgerîna mîneral de serîlêdanên berfirehtir heye. Lekolînwanan di nasîna depoyên sifirê porfîrî de jî encamên sozdar nîşan dan, ku ji bo teknolojiyên enerjiya nûjen girîng in.

Pirs: Encamên ji bo sektora madenê çi ne?

A: Ev teknîka serketinê dikare paşeroja sektora madenê ji nû ve pênase bike bi peydakirina rêbazek rastir û bikêrtir ji bo nasîna madenên veşartî. Ew xwedan potansiyel e ku dem û çavkaniyan ji bo karkerên madenê xilas bike, dibe sedema zêdebûna hilberîn û teserûfa lêçûnê.

Çavkanî:

- Têkiliyên Xwezayê Erd û Jîngeh (https://www.nature.com/ncomms/)

- Zanîngeha British Columbia (https://www.ubc.ca/)