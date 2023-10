Şeytan Comet: Ziyaretvanek Ezmanî ya Mezin ku Nêzîkî Erdê dibe

Di berferehiya ezmanê şevê de, girtina bedewiya bêhna barîna meteoran û firrînên hindik ên kometan dikare ji bo çavdêrên ezmanan bibe ezmûnek xelatdar. Digel ku barana meteoran pir caran dibe, xuyabûna kometan kêmasîyek rast e. Lêbelê, ger meyla we ji ecêbên ezmanî re hebe, salnameyên xwe ji bo sala 2024-an nîşan bikin, ji ber ku kometek mezin a bi navê 12P/Pons-Brooks tê amade kirin ku nêzîkatiyek nêzîk ji Erdê re bike ku dê we matmayî bihêle. Ji ber şeklê xwe yê yekta yê mîna qijikê, ev komêta şeytan jê re tê binavkirin, ji Çiyayê Everestê pir mezintir e.

Li gorî raporek Live Science, di 21ê Avrêl, 2024 de, komet 12P/Pons-Brooks dê bi rengek berbiçav nêzî Cîhanê bibe. Bi mezinahiya nêzî 30 kîlometreyan, ev mêvanê ezmanî ji cryomagma-tevliheviyek ji qeşa, toz û gazê pêk tê. Ev komet herî dawî di 5 û 7ê cotmehê de teqiya û cotê strûhên xwe yên diyar eşkere kir. Ev teqîn ji 20ê tîrmehê û vir ve cara duyemîn e, piştî heyama bêhnvedanê ya 69 salan. Naha di rê de ber bi pergala rojê ya hundurîn ve, Şeytan Comet ber bi nêzîkbûna xwe ya herî nêzîk a rojê ve diçe.

Di dema nêzîkbûna xwe ya nêzîk de, Şeytan Comet dê bi çavê rût xuya bibe, her çend karanîna teleskopê dê dîmenê zêde bike. Girîng e ku were zanîn ku, tevî navê wê yê xedar, pispor ji me re piştrast dikin ku komet ji bo Erdê ti xeternak e. Piştî rûbirûbûna xwe ya bi gerstêrka me re, dê gerstêrka xwe ber bi peravên derve yên pergala rojê bidomîne û heta sala 2095’an ji çavê me veşartî bimîne.

Vedîtina 12P/Pons-Brooks an jî Comet Îblîs dikare ji stêrnas Jean-Louis Pons re were hesibandin, yê ku yekem car ew di 12ê Tîrmeha 1812an de dît. Bi volkanên xwe yên qeşayê yên çalak tê zanîn, ev komet di nav 20 kometan de ye ku ji bo pêşandanê hatine destnîşan kirin. çalakiya volkanîkî ya berdewam. Hin pispor tewra şeklê wê bi keştiya fezayê ya Millennium Falcon ya ji rêzefîlma Star Wars re berhev dikin.

