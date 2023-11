Vedîtina Nû: Nexşeyên Qeşayê yên Binserûya Marsî ji bo Lêkolînerên Pêşerojê Çavkaniyek Potansiyel Vedişinin

By

Zanyaran nexşeyên herî dawî belav kirin ku belavkirina ava binê erdê ya li ser Marsê eşkere dike, ku ji bo mîsyonên pêşerojê li Gerstêrka Sor îmkanên nû vedike. Projeya Nexşeya Qeşaya Avê ya Binerdê (SWIM), ku ji hêla NASA ve tê fînanse kirin, daneyên ku ji mîsyonên cihêreng hatine berhev kirin ji bo destnîşankirina herêmên ku dibe ku qeşa li binê rûyê erdê veşêre, bikar aniye.

Berevajî dubarekirinên berê yên nexşeyan, serbestberdana herî dawî heya roja îro ya herî berfireh e. Ev yek ji ber bikaranîna kamerayên bi rezîliya bilind a li ser Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ku ji sala 2006-an vir ve li dora Marsê digere ve girêdayî ye. Daneyên ji Kamera Context û Ezmûna Zanistî ya Wênesaziya Bilind-Vesazkirinê (HiRISE) ji zanyaran re peyda kirin. nêrîna berfireh a sînorên qeşaya avê, di nav de vedîtina hebûna qeşa girîng a di kraterek bandorek mezin de.

Qeşaya ku nû hatiye dîtin bi giranî li ser germahiyên navîn ên Marsê ye, ku ew ji bo mîsyonên astronot ên pêşerojê dike herêmek îdeal. Hebûna zêde ya qeşayê, digel atmosferek stûrtir, cîhek dakêşanê ya hêvdar pêşkêşî dike. Astronot dê ji lêçûnên enerjiyê yên hindiktirîn sûd werbigirin da ku germ bimînin, ku rê bide çavkaniyên bêtir ji bo çalakiyên din ên bingehîn.

Ava ku li ser erdê Marsê ye, ji ber atmosfera zirav a gerstêrkê dê bi lez biherike. Ji ber vê yekê, qeşaya binê erdê wekî çavkaniyek girîng tevdigere ku dikare bi kolandina qeşayê were derxistin. Ev qeşa dikare wekî ava vexwarinê bixebite an jî bibe sotemeniya rokêtê, bi giranî mîqdara pêdiviyên ku ji Erdê were hilgirtin kêm bike.

Ji bilî karanîna wê ya pratîkî, têgihîştina belavkirina qeşaya binê erdê dikare di dîroka avhewa ya Marsê de zanyariyên hêja peyda bike. Zanyaran guheztinên di mîqdara qeşaya avê de li deverên cihêreng dîtine, di derbarê sedemên bingehîn de hîpotezên nû derdixin holê.

Bi eşkerekirina van nexşeyên hûrgulî, zanyar û plansazên mîsyonê naha xwedan çavkaniyek hêja ne ku piştgirî bidin lêgerînên pêşerojê û hewildanên kolonîzasyonê yên li Marsê.

Pirs û Bersîv

1. Çima qeşaya binê erdê ji bo mîsyonên Marsê girîng e?

Qeşaya binê erdê ya li ser Marsê pir girîng e ji ber ku her ava şil a li ser rûyê erdê dê ji ber atmosfera zirav a gerstêrkê tavilê biqelişe. Qeşaya ku di bin rûyê erdê de veşartiye, dikare ji bo mebestên cihêreng, wek ava vexwarinê û hilberîna sotemeniya rokêtan, were kolandin û derxistin.

2. Awantajên mîsyonên daketinê yên li naverastên Marsê çi ne?

Germên navîn ên Marsê ji bo mîsyonên daketinê gelek avantajên peyda dikin. Herêm atmosferek stûrtir peyda dike, ku alîkariya keştiyên fezayê dike ku di dema daketinê de hêdî bibin. Wekî din, ew balansek nêzîkbûna qeşa veşartî û hewa hinekî germtir çêdike, enerjiya ku ji bo germbûna astronotan û amûran hewce dike kêm dike.

3. Qeşaya binê erdê çawa dikare beşdarî kolonîzekirina Marsê bibe?

Vedîtina qeşaya binê erdê ji bo keşifên pêşerojê û kolonîzatorên potansiyel ên Marsê çavkaniyek hêja peyda dike. Qeşaya ku tê derxistin dikare bibe ava vexwarinê û sotemeniya rokêtê, bi girîngî kelûmelên ku divê ji Cîhanê werin veguheztin kêm bike.

4. Belavbûna qeşaya binê erdê di derbarê avhewaya Marsê de dikare ji me re çi bibêje?

Guhertinên di mîqdara qeşaya binê erdê de li deverên cihê yên Marsê dikare ji zanyaran re bibe alîkar ku dîroka avhewa ya gerstêrkê eşkere bikin. Bi xwendina van guhertoyan, lêkolîner dikarin hîpotezên nû pêş bixin da ku cûdahiyan rave bikin û di derheqê dînamîkên avhewa yên berê yên gerstêrkê de têgihiştinan bistînin.