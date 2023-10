Awirek li Cîhana Enigmatîk a Galaksiyên Tarî

By

Madeya tarî, maddeyek nepenî û nepenî ku beşeke girîng a gerdûna me pêk tîne, berdewam dike ku stêrnasan balkêş bike. Digel ku ew bi gelemperî nayê dîtin, modelên zanistî destnîşan dikin ku maddeya tarî ji% 26-ê gerdûnê pêk tîne, ku ji hêjmara madeya asayî ya ku em dikarin bibînin derbas dike.

Di lêgerîna fêhmkirina razên gerdûnê de, astronom rastî galaksiyên ku pêkhateya wan bi giranî madeya tarî ye, hatine. Vedîtinek weha di sala 44-an de Dragonfly 2016 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) bû. Tevî ku girseya wê bi Riya Şîrî ya me ve tê berhev kirin, nebûna stêrkên geş û strukturên galaktîk ên tîpîk li ser serdestiya madeya tarî di nav vê galaksiya enigmatîk de nîşan dide.

Di heman demê de zanyar rastî "galaksiyên nêz-tarî" jî hatine, ku bi tevahî tarî ne. Van galaksiyan xwedan ronahîbûnek sînordar in û hejmareke girîng a madeya tarî dihewîne. Di vedîtinek berbiçav de, dibe ku lêkolîner vê dawiyê galaksiya herî mezin a nêz-tarî ya heya îro nas kiribin.

Ev galaksiya ku jê re galaksiya "Nube" tê binavkirin, tê texmînkirin ku temenê wê nêzî 10 milyar sal e. Vedîtina wê bi analîzek daneyên ku ji hêla IAC Stripe 82 Legacy Project ve hatî berhev kirin, ku balê dikişîne ser herêmek taybetî ya ezmên ku ji hêla Teleskopa SDSS ve hatî kişandin. Tiştê Nube ji hev vediqetîne tîrêja wê ya nîvgirsayî ya balkêş a 22,500 salên ronahiyê ye, ku sê qat ji UDG-ya navînî mezintir e.

Wekî din, galaksiya Nube astek bêkêmasî ya emîsyonên optîkî nîşan dide, ku di encamê de ronahiya rûyê tenê 26.75 mag/arcsec2 peyda dibe. Ji bo ku em vê yekê bidin ber çavan, UDG-yên birêkûpêk, ku jixwe di nav galaksiyên herî qels ên gerdûna çavdêriyê de têne hesibandin, xwedan ronahiya rûyê ku deh carî geştir e. Di rastiyê de, tiştên ezmanên kûr ên li jor 22 mag/arcsec wekî qels têne hesibandin, bi ezmanek bi tevahî tarî ku bi ronahiya rûyê 21.8 mag/arcsec tê pîvandin.

Bi girseya stêrkî ya ku bi qasî 390 mîlyon carî ji ya me ya Rojê ye, Nube li gorî ronahiya Riya Şîrî zer dibe. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku tewra UDG-yên tîpîk tenê 1% bi qasî galaksiya malê me stêrk dihewîne, ku berhevkirina du celeb galaksiyan hinekî neheq dike.

Vedîtina galaksiya Nube di nav zanyaran de nîqaşên balkêş ên li ser esl û taybetmendiyên wê yên bêhempa gur kirin. Gelo cewhera wê ya taybet encama çêbûna wê ye, an paşê tiştek veguherîner çêbû? Pêşeroj ji bo eşkerekirina enigmaya van galaksiyên tarî perspektîfên balkêş digire.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Madeya tarî çi ye?

A: Madeya tarî rengek maddeyê ye ku ronahiyê dernakeve, nagire, nagire û bi rêyên kevneşopî nayê dîtin û nayê dîtin. Tê bawer kirin ku ew ji %26ê gerdûnê pêk tîne.

Pirs: Galaksiyek nêzîk-tarî çi ye?

A: Galaksiyek nêzîk-tarî galaksiyek ku xwedan ronahiyek sînordar e û hejmareke girîng a madeya tarî dihewîne vedibêje. Van galaksiyan bi tevahî ne tarî ne lê nêzikî wê pênaseyê dibin.

Pirs: Galaksiya Nube çawa hat dîtin?

A: Galaksiya Nube bi analîzek daneyên Projeya Legacy ya IAC Stripe 82 hate nas kirin. Proje bal kişand ser herêmek taybetî ya ezmên ku ji hêla Teleskopa SDSS ve hatî kişandin.

Pirs: Galaksiya Nube bi Riya Şîrî re çawa ye?

Bersiv: Girseya galaksiya Nube bi qasî 390 mîlyon carî ji ya Rojê ya me mezintir e, dema ku Riya Şîrî bi qasî 3,800 carî girseya stêrkan e. Lêbelê, danberheva her duyan dijwar e ji ber ku UDG-yên tîpîk jî ji Riya Milky kêmtir stêrk hene.

Pirs: Vedîtina galaksiyên tarî tê çi wateyê?

Bersiv: Vedîtina galaksiyên tarî pirsên balkêş der barê kok û xwezaya bedenên ezmanî yên weha de derdixe holê. Zanyar heyranê wan in ka taybetmendiyên wan ên taybetî di dema avabûnê de derketine an jî encamên bûyerên veguherî yên paşîn bûne.