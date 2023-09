Fotona Tarî wekî Namzedê Potansiyel ji bo Madeya Tarî hat Nasnamekirin

By

Analîzek vê dawiyê ya ku ji hêla lêkolînerên li Navenda ARC of Excellence for Dark Matter Physics Physics û Zanîngeha Adelaide ve hatî çêkirin destnîşan dike ku fotonên tarî dibe ku girêdana wenda ya têgihîştina xwezaya madeya tarî bin. Fotonên tarî keriyên hîpotetîk in ku dikarin di navbera sektora tarî ya pirtikan û madeya birêkûpêk de bibin pirek.

Madeya tarî maddeyek razdar e ku bandorek gravîtasyonê li ser maddeya normal heye û dibe sedem ku galaksî ji ya ku tê pêşbînîkirin bileztir bizivirin û ronahî li dora heyberên mezin bizivire. Digel ku ji bo madeya tarî çend berendam hene, modela standard a fizîkî ya perçeyan nekariye ravekirinek berfireh peyda bike.

Fîzîknas Nicholas Hunt-Smith û ekîba wî daneyên ceribandinên lihevkerê parçikan lêkolîn kirin û dîtin ku hebûna fotonên tarî li gorî modela standard bi encamên çavdêriyê çêtir li hev dike. Bi asta pêbaweriya 6.5 ​​sigma, şansên ku fotonên tarî çavdêriyan rave nekin li dora yek ji milyarek tê texmîn kirin.

Lekolînwanan bal kişand ser pêvajoya belavbûna neelastîk a kûr, ku rêyek e ku perçeyên li dû lihevketinek bi enerjiya bilind belav dibin. Wan di heman demê de anormaliya magnetîkî ya muonê jî hesab kirin, ku ji pêşbîniyên modela standard dûrketina tevgera muonê di zeviyek magnetîkî ya bihêz de dipîve.

Bi danasîna îmkana fotonên tarî, tercîha wan wekî berendam zêde bû, û anomalîya magnetîkî ya muon bi girîngî kêm bû. Van dîtinan hîpoteza ku fotonên tarî dikarin ji bo vedîtina parçikan bibin delîl piştgirî dikin.

Digel ku lêkolîn û piştrastkirina bêtir hewce ne, tîmê hêvî dike ku vedîtinên wan dê lêkolînerên din teşwîq bikin ku hebûna fotonên tarî û encamên wan ji bo têgihîştina madeya tarî bikolin.

Çavkanî: Kovara Fîzîkê ya Enerjiya Bilind.