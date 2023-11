Nêrînek li Sirên Koma Ducarî ya li Perseus

Hûn bi xêr hatin Teleskopa Daily, li wir em perspektîfek bêhempa li ser ecêbên gerdûnê tînin. Îro, em li cîhana balkêş a komê stêrkan a ducar di komstêra Perseus de vedigerin. Ev dîmena ezmanî awirek balkêş li sirên gerdûna me pêşkêşî dike.

Koma ducarî ji du komên stêrkan pêk tê ku bi awayekî nisbeten nêzî hev in, tenê çend sed salên ronahiyê ji hev dûr in. Lêbelê, dûrbûna wan ji Dinyayê pir mezintir e, bi qasî 7,500 salên ronahiyê dûr e. Digel vê dûrbûna mezin, ev kom bi ronahiyê dibiriqin, dihêlin ku em bibin şahidê bedewiya wan a matmayî.

Ev kom bi giranî ji stêrkên gênc ên ciwan û germ pêk tên, stêrnas û stêrnasan jî dîl digirin. Ji bo çavdêrîkirina wan, pêdivî ye ku meriv dîmenek tarî, bêasteng a ezmanê şevê an cotek dûrbîn hewce bike ku ezmûnê zêde bike. Ger hûn bala we dikişînin ku van koman li ezmanê şevê bi cih bikin, EarthSky rêbernameyek arîkar peyda dike ku di keşfkirina weya ezmanî de bibe alîkar.

Wêneya balkêş a komê ducar ji hêla Markus Noga ve, bi karanîna teleskopa refraktor a 4-inç (100 mm) hate kişandin. Noga parve kir ku ev wêne ji hewşa wî ya li nêzî Heidelberg, Almanya, di heyamek şevên zelal ên dawiya Îlonê û destpêka Cotmehê de hate kişandin. Mixabin, Noga gazinan dike ku bidestxistina vê dawîyê alavên astroyê yên din bi baranên demdirêj ve hatîye, ku çavdêriyên din asteng dike.

Em hêvî dikin ku di pêşerojê de ezmanên zelaltir, ne tenê ji bo Noga lê ji bo hemî dildarên astronomiyê yên ku dixwazin li ecêbên gerdûnê binerin.

Ger wêneyek we hebe ku hûn dixwazin bi Teleskopa Daily re parve bikin, em we vedixwînin ku hûn xwe bigihînin û silav bikin. Em hez dikin ku ji we bibihîzin û wêneyên we yên balkêş di weşana xwe de nîşan bidin.

Çavkanî: Markus Noga.

Lawikbêj

1. Di Pirsûsê de koma ducarî çi ye?

– Di komstêra Pirsûsê de koma ducarî du kom stêrkên ku di komstêra Pirsûsê de nêzî hev in, vedibêje.

2. Komên ducar ji dinyayê çiqas dûr in?

- Komên ducar bi qasî 7,500 salên ronahiyê ji dinyayê dûr in.

3. Di nav van koman de bi piranî çi celeb stêrk têne dîtin?

- Kom di serî de ji stêrkên gênc ên ciwan û pir germ pêk tên.

4. Gelo komikên ducarî bi çavê rût têne dîtin?

- Van koman ji deverek tarî bi çavê rût têne dîtin, lê cotek dûrbîn dê ezmûna dîtinê zêde bike.

5. Kê wêneyê koma ducar kişandiye?

– Wêne ji aliyê Markus Noga ve bi teleskopa refraktorê ya 4 înç (100 mm) ji hewşa xwe ya li nêzîkî Heidelberg, Almanya, hatiye kişandin.

6. Ez çawa dikarim koma ducarî li ezmanê şevê bibînim?

- Ji bo rênîşandana li ser dîtina koma ducar li ezmanê şevê, hûn dikarin serî li rêbernameya alîkar ku ji hêla EarthSky ve hatî peyda kirin.