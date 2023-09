Mars Rovers Çêbûnên Zinarên Neasayî Dixin: Ma dibe ku ew bibe delîlek jiyanê?

Roverên Marsê, bi taybetî rovera Perseverance, bi xîret li ser rûyê Marsî digere û carinan li zinarên balkêş diqelişe. Di Hezîranê de, Perseverance wêneyên zinarek mezin, bi şiklê donê ku ji peyzaja Marsî derketibû, kişand. Enstîtuya Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) pêşniyar kir ku ev zinar bi potansiyel dibe "meteorîtek mezin li kêleka perçeyên piçûktir."

Balkêş e ku rover di heman demê de bi kevirên ku dişibin tiştên ji erdê ve têne peyda kirin, fenomena ku wekî pareidolia tê zanîn derdixe holê. Pareidolia meyla têgihîştina qalibên an tiştên naskirî ye, wek pençeya kevçîyê an çîçeka şorkê, di wêne an qalibên ronahiyê yên negirêdayî an rasthatî de.

Ev taybetmendiya pêşkeftinê ji însên me yên zindîbûnê derdikeve. Mirovên destpêkê yên ku karîbûn zû tehdîdên potansiyel nas bikin, her çend ew hişyariyek derewîn be jî, xwedî şansek zindîbûnê ye. Qabiliyeta naskirina qalibên ku dikarin xetereyê nîşan bidin, wek şêrekî ku di çîçekê de vedişêre, saxbûna kesên ku dikaribûn bi guncan bersiv bidin misoger kir. Wekî encamek, mirovan meyla cognitive pêşve xistin ku nimûneyan bibînin jî dema ku ew bi rastî nebin.

Digel ku meriv li ser bingeha van avabûnên kevirên xwerû li ser îhtîmala jîyana Marsî texmîn dike, pêdivî ye ku meriv bi gumanbariya zanistî nêzî mijarê bibe. Hebûna qalibên ku dişibin tiştên ji Dinyayê ne, ne hewce ye ku hebûna jiyanê li Marsê nîşan bide. Zanyar û lêkolîner lêkolîn û analîzkirina van pêkhateyan didomînin da ku têgihiştinek çêtir a erdnasiya Marsî bi dest bixin.

