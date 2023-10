Lêgerîna Neptûn: Pêşniyara Nû ji bo Mîsyonek Berbi Gerstêrka Herî Derve

By

Zanyarên gerstêrkan ji mêj ve bala xwe didin Neptun, gerstêrka herî derve ya pergala meya rojê, lê ji ber dûrbûna wê ya pir zêde, şandina keştiyek fezayê ji bo orbit an jî li ser Neptun dakeve îsbat kir ku pirsgirêkek girîng e. Lêbelê, komek lêkolîner ramanek nû ya radîkal ji bo mîsyonek paşerojê ya Neptune ku tê de atmosfera zirav a Triton, heyva herî mezin a Neptune bikar tîne, derxistiye pêş.

Di gotarek vê dawîyê de, lêkolîneran ronî kirin ku di sala 2022-an de ceribandina Flight Orbita Kêm-Erth ya NASA-yê ya Deceleratorek Inflatable (LOFTID) bi serkeftî pêk hat. Wan pêşniyar kir ku amûrek mîna LOFTID-ê, ku jê re dibêjin aeroshell, were bikar anîn da ku keştiyek fezayê hêdî bike dema ku ew nêzîk dibe. Triton. Tevî ku atmosfera Triton ji 1/70,000 kêmtir ji tansiyona hewayê ya atmosfera Dinyayê heye, lêkoleran dît ku ew hîn jî dikare têra xwe hêdîbûnê peyda bike da ku rê bide keştiya fezayê ku bikeve orbitek li dora Neptûnê hatî girtin.

Ji bo ku bigihîje vê yekê, pêdivî ye ku orbiter bi qasî 6 mîl (10 kîlometre) li ser rûyê Triton dakeve. Berevajî ramanên mîsyonên din, nebûna Triton a rêzeçiyayên girîng ên çiyayan xetera lihevketinek felaket kêm dike. Lekolînwan texmîn dikin ku bi karanîna teknîka hewayê, mîsyonek ji bo Neptûnê dikare di 15 salan de biqede, ku ji têgehên mîsyona heyî pir kurttir e.

Wekî din, ev mîsyona pêşniyarkirî dê fersendek peyda bike ku Triton, ku yek ji cewherên herî taybet ên pergala rojê tê hesibandin, lêkolîn bike. Tê bawer kirin ku hêmanek Kembera Kuiper-ê ye ku hatî girtin, dîtina Trîtonê ji nêz ve ji çend kîlometran li ser rûyê wê dê têgihiştinên zanistî yên hêja derxe holê.

Dema ku mîsyonek vegerê ya Neptune ji ber dûrbûna wê ya mezin gelek pirsgirêkan peyda dike, ev pêşniyara nûjen çareseriyek sozdar pêşkêşî dike. Bi karanîna atmosfera Tritonê, zanyar dikarin hin astengiyên ku di gihîştina gerstêrka nepenî de û li dora wan digerin derbas bikin. Zêdetir lêkolîn û pêşkeftinên teknolojîk dê hewce be ku vê pêşniyarê bi rastiyê veguherîne.

Definitions:

1. LOFTID - Testa Firîna Rêwîtiya Kêm-Erth of An Decelerator Inflatable, bernameyek NASA-yê ku ji bo pêşxistina mertalek inflatable ji bo parastina keştiyên fezayê di dema daketina atmosferê de hatî çêkirin.

2. Aeroshell – Çêlek an mertalek parastinê ye ku di dema têketinên atmosferê de tê bikar anîn da ku leza keştiya fezayê kêm bike û wê ji germa zêde biparêze.

3. Kembera Kuiper - Navçeyek pergala rojê ya li derveyî Neptun, ku gelek bedenên piçûk ên cemidî tê de hene û wekî bermahiyek pergala rojê ya destpêkê tê hesibandin.

Çavkanî: Gotara çavkanî URLek taybetî peyda nake.