Amûrên Nû Ji Bo Astronotan: Vekolîna Zehmet û Nûbûnên Spacewalk

Du kozmonotên wêrek roja Çarşemê, 25ê Cotmehê, li dervayê Îstgeha Fezayê ya Navnetewî (ISS) dest bi rêveçûna fezayê kirin, û rastî lekeyek sarkerê ya balkêş hatin ku di destpêka mehê de hatibû dîtin. Oleg Kononenko û Nikolai Chub, her du jî ji ajansa fezayê ya rûsî Roscosmos, bi dilgermî dest bi çalakiya xwe ya der-vehikuler (EVA) kirin bi mîsyonek belgekirin û veqetandina rijandina sarkerê ji radyatorê.

Di dema meşa fezayê de, Kononenko ji nêz ve çavdêriya amonyakek hevgirtî kir, ku mezinbûna "blob" an "dilopek" çêkiribû. Vê dîmena bêhempa bû sedema gemarîbûna yek ji têlên wî, ku diviyabû di çenteyekê de were girtin û li derveyî stasyona fezayê were hiştin. Kozmonotên ku ji bo her rûdanên potansiyel ên bi sarkerê jehrîn re amade bûn, bi xîret cil û bergên xwe û amûrên xwe paqij kirin da ku çu şopek amonyak rê nede ku vegere hundurê qereqolê.

Di dema belgekirina radyatorê de, Kononenko dîmenek ecêb vedît: Gelek kunên yekgirtî li ser rûyê panelan. Bi eleqedar, wî bi radyoyê kontrolkerên firînê yên li Kontrola Mîsyona Moskowê bi nav kir, û wan binav kir ku "pir hevûdu hene, mîna ku di nav wan de hatine kolandin." Belavbûna kaotîk a van çalan sira li dora vê bûyerê zêde dike.

Tê bawer kirin ku ammonyaya bermayî ya ku dema ku valves girtî diherike, bûye sedema çêbûna "blobê". Endezyarên rûsî dê bi baldarî daneyên ku ji hêla kozmonotan ve hatî berhev kirin analîz bikin da ku sedema lehiyê diyar bikin û çareseriyên ji bo lênihêrîna radyatorê ya pêşerojê pêşve bibin.

Wekî din, di dema vê meşa fezayê de, Kononenko û Chub bi serfirazî pergalek ragihandinê ya radar a sentetîk li ser modula laboratîfê ya pir mebest Nauka saz kirin. Ev pergala nû dê di şopandina jîngeha Erdê de rolek girîng bilîze. Di heman demê de wan nanosatelîtek bi şiklê kubek piçûk jî berdan, ku ji bo ceribandina teknolojiya keştiya rojê hatî çêkirin. Digel ku baskên rojê wekî ku hatî plansaz kirin dirêj nebûn, mîsyonê mekanîzmaya bicîhkirinê bi serfirazî ceriband.

Ev meşa fezayê ya dilşewat a 7 saetan, 41 hûrdemî bi girtina hêlîna hewayê ya modula Poisk bi dawî bû. Bi tevayî, ew yekem meşa fezayê ya Chub û şeşemîn a balkêş a Kononenko nîşan kir, ku dema meşa fezayê ya berhevkirî gihand 41 demjimêr û 43 hûrdeman.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Armanca meşa fezayê çi bû?

A: Armanca rêveçûna fezayê belgekirin û veqetandina lekeyek sarkerê ji radyatorek derveyî li ser ISS bû.

Pirs: Kozmonotan di dema meşa fezayê de çi dîtin?

A: Wan mezinbûna "blob" an "dilopek" sarkerê, û her weha gelek kunên yekgirtî li ser rûyê radyatorê dîtin.

Pirs: Daneyên berhevkirî dê çawa werin bikar anîn?

A: Endezyarên rûsî dê daneyan analîz bikin da ku sedema rijandinê diyar bikin û çareseriyên ji bo domandina radyatorê ya pêşerojê pêşve bibin.

Pirs: Di dema meşa fezayê de çi karên din hatin kirin?

A: Kozmonotan pergalek ragihandinê ya radarê ya sentetîk saz kirin û nanosatellitek berdan da ku teknolojiya keştiya rojê ceribandine.

Pirs: Meşa fezayê çiqas dirêj bû?

A: Meşa fezayî 7 saet û 41 deqîqeyan dewam kir.

Çavkanî: NASA TV, Ajansa Fezayê ya Federal a Rûsyayê (Roscosmos)