Teqîna Radyoya Lezgîn a Herî Kevin û Herî Dûr hat Tesbîtkirin, Sînorên Têgihîştina me ya Gerdûnê Zêde Dike

Di vedîtinek bingehîn de, zanyarên ji Zanîngeha Macquarie û Zanîngeha Teknolojiyê ya Swinburne teqîna radyoya bilez a herî kevn û dûr (FRB) ya ku heya niha hatiye tespît kirin, nas kirin. Di kovara Science de hat weşandin, lêkolîn destnîşan dike ku FRB rêyek ji bo lêkolîna madeya navgalaktîk peyda dike û zanîna me ya gerdûnê berfireh dike.

Teqîna radyoyê ku wek FRB 20220610A hatiye binavkirin, di 10ê Hezîrana 2022an de ji aliyê teleskopa radyoya ASKAPê ve hat girtin. Teqîn ji bûyereke kozmîk derket holê ku di kêmtirî saniyeyekê de enerjiyek bêbawer serbest berda. li ser 30 salan.

Bi karanîna cûrbecûr xwarinên ASKAP-ê, lêkolîner karîbûn cihê teqez teqîna radyoyê destnîşan bikin. Dûv re wan Teleskopa Pir Mezin a ESO (VLT) li Şîlî bikar anîn da ku li galaksiya çavkaniyê bigerin, ku derket holê ku ji her FRB-ya din a ku berê hatibû keşif kirin kevntir û dûrtir e.

Ev vedîtin teoriyên heyî yên li ser eslê FRB-an piştgirî dike, ji ber ku teqîn ji berhevokek galaksiyên yekbûyî derketiye. Ew di heman demê de tixûbên teknolojiya teleskopê ya heyî jî ronî dike, ji ber ku em tenê dikarin FRB-an di heyama heşt mîlyar salên berê de bişopînin û bibînin.

Lêkolîn her weha pêwendiya Macquart piştrast dike, ku di destpêkê de ji hêla stêrnasê Avusturalya Jean-Pierre 'J-P' Macquart ve hatî pêşniyar kirin, ku pêşniyar dike ku teqîna radyoyek bilez her ku dûrtir be, gaza belavbûyî di navbera galaksiyan de ew qas zêdetir eşkere dike. Ev têkilî ji bo FRB-yên ku ji nîvê gerdûna naskirî wêdetir jî rast e.

Heya nuha, dora 50 FRB bi rastî hatine cîh kirin, ku hema nîvê wan bi karanîna ASKAP-ê hatine nas kirin. Lekolînwan bawer dikin ku potansiyela vedîtina bi hezaran ji van diyardeyên kozmîk heye, di nav de yên li cihên dûr.

Digel ku sedema rastîn a FRB-an nayê zanîn, ev lêkolîn tekez dike ku ev teqîn bûyerên hevpar ên li kozmosê ne. Ew ji bo tesbîtkirina madeya di navbera galaksiyan de û pêşdebirina têgihiştina me ya avahiya Gerdûnê de agahdariya hêja peyda dikin.

ASKAP niha wekî teleskopa radyoya pêşeng a ji bo tespîtkirin û cîhgirtina FRB-yan radiweste. Tê çaverêkirin ku teleskopên navneteweyî yên SKA yên pêşerojê, ku niha li Rojavayê Avusturalya û Afrîkaya Başûr têne çêkirin, ji kapasîteyên ASKAP-ê derbas bibin, rê dide stêrnasan ku FRB-ên hîn kevntir û dûrtir nas bikin.

Bi tevayî, ev vedîtina bingehîn sînorên têgihîştina me ya gerdûnê radike û girîngiya teqînên radyoyê yên bilez di eşkerekirina sirên gerdûnê de ji nû ve piştrast dike.

Çavkanî: Zanist, Zanîngeha Macquarie, ESO/M. Kornmesser