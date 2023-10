Her çar motorên RS-25-ê li ser qonaxa bingehîn a Artemis 2 ya NASA-yê hatine saz kirin

Bernameya Artemis a NASA, ku armanc dike ku astronotan vegere Heyvê, bi sazkirina her çar motorên RS-25 li Core Stage-2 ji bo karanîna di mîsyona Artemis 2 de gihîşt qonaxek girîng. Motorên bi serketî li pergala propulsyon û avionîk ve hatin girêdan, ku di bernameyê de gavek girîng a pêşkeftinê nîşan dide. Qonaxa bingehîn, ku li 212 lingan radiweste, du tangên mezin ên şilavê û çar motorên RS-25 vedihewîne.

Pêvajoya sazkirinê di destpêka Îlonê de dest pê kir, bi motora dawîn di 20ê Îlonê de hate saz kirin. NASA diyar kir ku ewlekirin û gihandina her çar motoran ji qonaxê re pêvajoyek demdirêj e ku tê de girêdana pêkhateyên cihêreng û pêkanîna ceribandin û kontrolê vedihewîne da ku rast piştrast bike. birêvebirinî.

Her çend pêşkeftinek li ser Core Stage-2 hate çêkirin, pirsgirêkek welding li Tesîsa Meclîsa Michoud bi demkî xebata li ser Core Stage-3, ku ji bo mîsyona Artemis 3 girîng e, hêdî kiriye. Lêbelê, NASA geşbîn e ku dê çareseriyek were dîtin. Tê payîn ku Core Stage-2 di dawiya vê salê de were qedandin, dema ku Core Stage-3 di dawiya 2024 an destpêka 2025-an de tête qedandin.

Ji bilî sazkirinên motorê, motorên RS-25 ên nûvekirî ceribandina pejirandina xweya destpêkê derbas kirin. Motorên ji bo 550 seconds hatin ceribandin, ji demajoya pêwîst bi 50 seconds. Ev ceribandin ji 12 ceribandinên plansazkirî heya 2024-an yekem e, û armanc ew e ku bandoriya hêmanên motora nû binirxîne.

Tevî pêşkeftinê, bernameya Artemis a NASA ji ber domdarî û lêçûnên xwe yên zêde bi rexneyan re rû bi rû maye. Roketa SLS Moon a ku di bernameyê de tê bikar anîn, ji hêla mufetîşê giştî ve bêkêmasî hate dîtin. Lêbelê, NASA ji bernameyê re dilsoz dimîne û ji bo çareserkirina pirsgirêkên darayî dixebite.

