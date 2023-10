Şerê Navxweyî di Lêkolîna Hişmendiyê de: Tawanbariyên Pseudoscience

Kurte: Zêdetirî 100 lêkolînerên hişmendiyê teoriya agahdariya yekbûyî (IIT) ya hişmendiyê wekî pseudozanist tawanbar kirin. Rexnegir dibêjin ku ev girêdana bi teoriyek pseudoszanistî re dê zirarê bide pêbaweriya zanistiya hişmendiyê bi tevahî. Lêbelê, yên din hene ku bawer dikin ku dozên nepiştgirî yên pseudozaniyê dê bibe sedem ku tevahiya qada zanistiya hişmendiyê wekî pseudoscience were pejirandin. Teorî bixwe, IIT, teoriyek berfireh a hişmendiyê ye ku ji hêla neuroscientist Giulio Tononi ve hatî pêşniyar kirin. Ew armanc dike ku şert û mercên matematîkî yên rastîn peyda bike ji bo destnîşankirina ka pergalek, wekî mêjî, hişmend e. Teorî li ser pîvana matematîkî ya entegrasyona agahiyê ye, ku wekî ϕ tê binavkirin. Îmzakerên nameyê piştgiriya ceribandinê ya ji bo encamên wêrek ên teoriyê dipirsin. Hevkariya dijber a di navbera IIT û teoriya cîhê xebatê ya gerdûnî de encamên ceribandinên tevlihev encam da, ku hinekî ber bi IIT ve diçe. Lêbelê, divê were zanîn ku IIT ne tenê li ser ceribandina zanistî ye, lê di heman demê de refleksa felsefî jî vedigire. Teorî bi pênc axiomên ku ji ezmûna hişmendî têne wergirtin dest pê dike û wan vedigerîne postulatên li ser taybetmendiyên ku ji bo pergalek laşî hewce dike ku hişmendiyê pêk bîne. Rexnegirên IIT-ê dibe ku ji hêla xwestekek veqetandina zanistê ji felsefeyê û her weha ji bo damezrandina zanistiya hişmendiyê wekî qadek zanistî ya rewa were motîv kirin. Lêbelê, hişmendî bi xwe ne diyardeyek ji raya giştî re tê dîtin e, û lêkolîna wê ji rêbazên zanistî yên kevneşopî wêdetir diçe.

