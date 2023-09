Hucreyên Mirovan Nimûneyek Mezinahî û Hejmarê Dişopînin

By

Di lêkolînek vê dawîyê de ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hatî weşandin, lêkolînerên ji Zanîngeha McGill di hucreyên mirovan de şêwazek balkêş keşf kirin ku wisa xuya dike ku li seranserê organîzmê hevsengiyek matematîkî ya domdar dişopîne. Lêkolîn têkiliyek berevajî di navbera mezinahî û hejmartina hucreyê de destnîşan dike, ku di navbera van guherbaran de danûstandinek pêşniyar dike.

Mezinbûn û hejmartina hucreyê di mezinbûn û fonksiyona laşê mirovan de rolek girîng dileyze. Lêbelê, heya nuha, tu lêkolînek berfireh têkiliya van faktoran li seranserê laşê mirovî lêkolîn nekiriye. Ji bo dagirtina vê valahiyê, tîmê lêkolînê daneyên ji zêdetirî 1,500 çavkaniyên çapkirî berhev kir da ku danehevek hûrgulî ya mezinahiya hucreyê biafirîne û li celebên hucreyên sereke bijmêre.

Encamên lêkolînê destnîşan dikin ku her ku mezinahiya şaneyê zêde dibe, hejmara şaneyê kêm dibe û berevajî. Ev tê vê wateyê ku hucreyên di nav çînek mezinahiya diyarkirî de bi heman rengî tevkariya biomasa hucreyî ya laş dikin. Têkiliya di navbera mezinahî û hejmartina hucreyê de di nav cûrbecûr cûrbecûr hucre û çînên mezinbûnê de rast e, ku şêwazek domdar a homeostasis destnîşan dike.

Lekolînwanan texmîn dikin ku di laşê wan de 36 trîlyon şaneyên mêr hene, 28 trîlyon şaneyên jinan hene, û zarokek deh salî jî nêzîkî 17 trîlyon şaneyên wan hene. Dabeşkirina biomasa hucreyê ji hêla hucreyên masûlke û rûn ve tê serdest kirin, dema ku hucreyên xwînê yên sor, trombîl û hucreyên xwînê yên spî bandorek girîng li ser hejmartina hucreyan dikin.

Balkêş e, her celeb şaneyek rêzek mezinahiya taybetmendiyê diparêze ku li seranserê pêşveçûna kesek yekgirtî dimîne. Ev nimûne di nav cureyên mammaliyan de hevgirtî ye, prensîbek bingehîn a biyolojiya hucreyê pêşniyar dike.

Bi tevayî, ev lêkolîn pêwendiya tevlihev a di navbera mezinahiya hucreyê û hejmartina laşê mirovan de ronî dike. Vedîtin di warê pêşkeftin û xebata hucreyan de nihêrînên hêja peyda dikin, rêyên nû vedikin ji bo vekolîna bêtir di warê biyolojiyê de.

Çavkanî:

- Daneyên Akademiya Zanistî ya Neteweyî (2023)

- Beşa Zanistên Erd û Planetary, Zanîngeha McGill, Kanada.