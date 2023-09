Comet Nishimura Berî ku Vegere Fezayê Xuyaya Nadir Dike

By

Kometeke bi navê Nişimura ya ku nû hatiye keşfkirin, tê amade kirin ku hefteya bê nêzîkatiya xwe ya herî nêzîk a Cîhanê bike, firsendek bêhempa pêşkêşî asîmanan dike ku çavek ji vê dîmena ezmanî bibînin. Bi rengê xweya kesk a balkêş û mezinahiya nîv mîlometre, Comet Nishimura di ezmanê şevê de dîmenek balkêş e.

Roja Sêşemê, ev komet dê di nav 78 mîlyon mîl dûrî Cîhanê de were berî ku dest bi rêwîtiya xwe ya li dora rojê bike û vegere fezayê. Digel ku gergeha Nişimura bi baldarî hatiye nexşekirin û ew ji bo gerstêrka me ti xetereyê nabîne, xuyangiya wê şansek ji stêrnas û dildaran re peyda dike ku wêneyên ecêb ên vî gerokê kozmîkî bikşînin.

Ji bo çavdêrîkirina Comet Nishimura, dema çêtirîn berî hilatina rojê ye ku ew ê li ezmên li nêzî komstêra Leo kêm be. Ji bo dîtina herî baş tê pêşniyar kirin ku dûrbîn an teleskopa piçûk bikar bînin. Lêbelê, her ku Nişimura nêzîkê Erdê dibe, ew ê di heman demê de ronîtir bibe û bi çavê rût dîtina wê hêsantir dike.

Komet wê heta roja Çarşemê li Nîvkada Bakur xuya bibe û tê payîn ku ji ber çavan winda bibe. Lê netirsin, ji ber ku Nishimura dê di dawiya îlonê de li Nîvkada Başûr ji nû ve xuya bibe, fersendek din peyda bike ku şahidiya bedewiya wê bike.

Tiştê ku Comet Nishimura bi taybetî taybet dike rengê wê yê kesk e, ku ji hebûna "karbona diatomîk, molekulek pir reaktîf ku ji têkiliya di navbera tîrêja rojê û maddeya organîk de hatî afirandin, peyda dibe." Vê taybetmendiya bêhempa hem bala stêrnasên pispor û hem jî yên amator kişandiye ser xwe.

Balkêş e, ku Nishimura ne bi lêkolînên teleskopa otomatîkî lê ji hêla Hideo Nishimura, astronomek amator li Japonya ve, ku kamerayek dîjîtal a standard û lensek têlefoto bikar tîne, hate keşif kirin. Di encamê de, komet bi guncan bi navê keşfê wê hat binavkirin. Ev ne cara yekem e ku Hideo Nishimura kometan keşf dike, ji ber ku wî berê du kesên din nas kiribû.

Ji ber vê yekê, heke şert û mercên hewayê destûrê bidin, fersendê bistînin ku hûn bibin şahidê xuyangiya nadir a Comet Nishimura berî ku ew li dora rojê bizivire û xatirê xwe ji bo 400 salên pêş de bixwaze. Bila ecêbên gerdûnê li ber çavên we derkevin û li bedewiya cîranên me yên kozmîk ecêbmayî bimînin.

