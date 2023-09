Asteroid: Ji Lîstikên Vîdyoyê heya Jiyana Rastî

By

Asteroid, hem di jiyana rast û hem jî di lîstikên vîdyoyê de, di van demên dawî de bûne sedema tevliheviyek mezin. Lîstikvanên RPG-ya nû ya cîhana vekirî ya Bethesda, Starfield, ragihand ku her ku diçe asteroîd li pey wan tê, tewra li ser rûyê gerstêrkan. Di vê navberê de, di pêşkeftinek rastîn a cihêreng de, NASA ronahiyek rijand ser asteroîdek ku dê îro pir nêzikî Cîhanê bibe.

Asteroîda navborî, bi navê Asteroid 2023 SJ, tê çaverêkirin ku îro bi dûrahiya 6.4 mîlyon kîlometroyî ya herî nêziktirîn nêzî Cîhanê bibe. Tevî vê dûrahiya xuya mezin, ew bi rastî di warê astronomîkî de pir kurt e. Asteroid ku bi leza 59,348 kîlometir di saetê de dimeşe, xetera bandorkirina li ser rûyê erdê tune ye. Di rastiyê de, ew ji ber mezinahiya wê ya piçûk, ku tê texmîn kirin ku di navbera 118 û 265 lingan de be, ew wekî Tiştek Potansiyel Xeterdar jî nayê dabeş kirin.

Asteroid 2023 SJ ji koma Apollo ya Asteroidên Nêzîkî Erdê ye, ku kevirên fezayê yên ku ji Erdê derbas dibin û bi eksên nîv-mezintir ji yên Dinyayê ne. Navê vê komê ji asteroîda Apollo ya 1862-an, ku di salên 1930-an de hat keşfkirin, hatiye dayîn.

Balkêş e ku zanyar di van demên dawî de sê asteroîdên nezelal ên ku li pişt ronahiya Rojê vedişêrin keşf kirine. Yek ji wan mezintirîn heybera potansiyela xeternak a li ser rûyê erdê ye ku di heşt salên borî de hatiye keşif kirin. Ji bo dîtin û çavdêriya van asteroîdan, stêrnasan Kameraya Enerjiya Tarî (DECam) ku li ser Teleskopa 4 metreyî ya Victor M. Blanco ya li Şîlîyê hatiye bicihkirin, bikar anîn.

Dîtin û şopandina asteroîdan ji bo pêşîlêgirtina bandora potansiyel pir girîng e, ji ber ku ev kevirên fezayê dikarin ji bo Erdê xetereyek çêbikin. Digel ku şansên lihevketina asteroîd kêm in, mezinahî û dîroka bandorên wan di civata zanistî de bûne sedema fikaran. Hem di jiyana rast de û hem jî di cîhana virtual ya lîstikên vîdyoyê de, asteroîd berdewam dikin ku xeyalên me dikişînin û ecêb û xetereyên keşfkirina fezayê tînin bîra me.

