Lêkolîna Nû nîşan dide ku qeşaya Gronlandê di xetereya sînorê krîtîk de ye

Li gorî lêkolîna nû ya ku di kovara Nature de hatî weşandin, qeşaya Gronlandê nêzikî bendeke krîtîk dibe ku dibe sedema helîna helandinê. Lêbelê, lêkolîn her weha pêşniyar dike ku ger germahî bi têra xwe zû were kêm kirin, berfê dikare vegere rewşek aram. Ev yek girîngiya bisînorkirina germahiya global bi 1.5 pileya Celsius an jêrtir radixe ber çavan.

Qeşaya Gronlandê yek ji gelek xalên potansiyel ên avhewa ye ku zanyar jê bi fikar in. Derbaskirina vê astê, bi awayekî demkî jî, dikare bibe sedema bilindbûna asta deryayê çend metreyan. Lêbelê, lêkolîn destnîşan dike ku dibe ku pencereyek nêzîkê 100 sal an jî zêdetir hebe ku sar bibe û ji hêlînên vegerê yên neveger ên ku dê helandinê xurtir bikin dûr bikevin.

Digel ku mezinahiya qeşaya Gronlandê ji bo adaptasyonê hin dem dide mirovahiyê, helîna tam dê bibe sedema bilindbûna 7 metreyî asta deryayê. Ji nû ve şiklê peravê û civakan dê bi sedan an jî dibe ku bi hezaran salan pêk were. Ji ber vê yekê, ji bo kêmkirina belavkirina gazên serayê û bisînorkirina germahiya global, tevdîrên lezgîn hewce ne.

Encamên lêkolînê bi lêkolîn û modela berê ya qeşaya Gronlandê re têkildar e. Tewra ku di germahiyê de zêdebûnek demkî hebe jî, şiyana ku meriv zû îstîqrar bike û berevajîkirina bandoran girîngiya çalakiya avhewa ronî dike. Her deh dereceyek di kêmkirina emîsyonên gazên serayê û kêmkirina bandorên bilindbûna asta deryayê de girîng e.

Qeşaya Gronlandê ji sala 1998-an vir ve bi domdarî girseya xwe winda dike ji ber ku berfê di okyanûsê de diherike û rûyê havînê dihele. Di van 20 salên borî de, wê her saniyeyekê bi qasî 3.4 hewzên Olîmpîk ava şirîn winda kiriye. Zêdetirî 20% ji bilindbûna asta deryayê ya cîhanî ji sala 2002-an vir ve bi helîna qeşaya li Gronlandê ve girêdayî ye.

Serlêdankirina guheztina avhewa ya nuha dê bibe alîkar ku encamên demdirêj ên bilindbûna asta deryayê kêm bike û nifşên pêşerojê ji erozyona peravê, lehiyê û pirsgirêkên din ên têkildar biparêze.

Çavkanî:

- Xweza: (ne berdest)

- Nivîskarê sereke yê lêkolînê: Nils Bochow, Zanîngeha Arktîk a Norwêcê li Tromsø

– Alîkarê profesorê lêkolînê: Benjamin Keisling, Enstîtuya Jeofîzîkê ya Zanîngeha Teksasê

- Cîgirê zanyarê sereke: Twila Moon, Navenda Daneyên Berf û Qeşayê ya Neteweyî li Colorado