Zanyar Sirên Sîstema Sê Stêrk Vedişinin

Zanyarên li Çînê di têgihîştina tevgera pergalên sê-stêrk ên li gerdûnê de pêşkeftinek girîng bi dest xistine. Lêkolîneran ji romana Liu Cixin "Pirsgirêka Sê Laş" îlhama xwe girtin û li ser pergala GW Ori lêkolîn kirin, ku ji sê stêrkan pêk tê ku bi qasî 1,300 salên ronahiyê ji Dinyayê dûr in. Zanyaran bi daneyên ji Satellite Lêkolîna Ekzoplanet a Transiting (TESS) ya NASAyê karîbûn guherînên periyodîk di ronahiya stêrkan de bişopînin û li ser avahiya geometrîk û geşedana pergalê fêhm bikin.

Sîstemên sê-stêrk di galaksiyê de hevpar in, ku ji nîvê zêdetir stêrkan yek an jî çend heval hene. Lêbelê, ji ber têkiliyên tevlihev ên di navbera stêrkan de çavdêrîkirin û têgihiştina van pergalên dijwar in. Lêkolîner hêvî dikin ku teleskopayên pêşkeftîtir bikar bînin, di nav de Teleskopa Stasyona Fezayê ya Chinaînê (CSST), da ku bêtir lêkolîn bikin û van pergalan baştir fam bikin.

Pergala GW Ori, ku tê bawer kirin ku tenê yek mîlyon sal e, di derbarê çêbûna stêrk û gerstêrkan de zanyariyên hêja pêşkêş dike. Lekolînwanan du sînyalên demkurt bi dewreyên zivirî yên bi qasî du û sê rojan, ku taybetmendiya stêrkên pir ciwan in, keşf kirin. Di encama lêkolînan de îhtîmala hebûna jiyanê ya di pergalê de jî ji holê rakir, ji ber ku ji bo pêkhatina jiyanê pir ciwan e.

Xebata lêkolîneran ne tenê têgihiştina me ya pergalên sê-stêrk pêşdetir dike lê di heman demê de rê li ber lêkolînên pêşerojê jî vedike ku bi karanîna teleskopên pêşkeftî yên mîna CSST. Bi têgihiştinek mezintir ji van pergalên tevlihev re, zanyar dikarin li ser çêbûn û pêşkeftina stêrk, gerstêrk û potansiyel jî jiyanê bi xwe re têgihiştinê bistînin.

