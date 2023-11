Lêkolînên Nû Xerabeyên Fezayî yên Çînî wekî Sedema Bandoreke Nepenî ya li ser Heyvê destnîşan dike

By

Parçeyek bermahiyê par li aliyê dûrê heyvê ketibû û zanyar matmayî hiştin. Lêbelê, lêkolînên vê dawîyê ronahiyê davêjin ser sirê, û destnîşan dikin ku ew tişt îhtîmal e ku roketek çêker a Chineseînî bû. Lêkolîna ku ji hêla zanyarên Zanîngeha Arizona, Enstîtuya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê, Projeya Pluto, û Enstîtuya Zanistî ya Gerstêrkan ve hatî kirin destnîşan dike ku ew cewhera ku wekî WE0913A tê zanîn, beşek ji laşê roketek Meşa Dirêj a Chineseînî ye ji Chang'e 5-T1. mîsyonê di 2014 de dest pê kir.

Yek ji aliyên balkêş ên bandorê kratera cêwî ya neasayî ye ku li dû xwe hiştiye. Lekolînwan pêşniyar dikin ku ev pêkhatina du-kraterê ji hêla bihêzkerek rokêtê ve hatî çêkirin, ku di Adara 2022-an de bandor li heyvê kir. Aqlê wan li ser çavdêriya ku ew tişt dema ku dadiket ser rûyê heyvê ne dilerize, lê li şûna wê di îstiqrarê de zivirî. rijandin. Ev destnîşan dike ku qonaxa rokêtê bi bargiraniyek zêde re berevajî bû da ku aramiya xwe biparêze.

Analîzên tîmê her weha destnîşan dikin ku barkirina nenaskirî, ku dibe ku li pêşiya qonaxa rokêtê ve girêdayî be, di zivirandin û aramiya wê de rolek girîng lîstiye. Lêbelê, cewhera rastîn a vê bargiraniyê sir dimîne, û lêkolîner li bendê ne ku armanc an nasnameya wê eşkere bikin.

Ji bilî peydakirina têgihiştinên li ser esl û xwezaya ketina balafirê, ev lêkolîn girîngiya şopandin û têgihîştina bermahiyên fezayê radixe ber çavan. Her ku hebûna tiştên ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin li fezayê zêde dibe, çavdêrîkirin û birêvebirina xetereyên potansiyel ên ku ew hem ji mîsyonên fezayê yên bi mirov û hem jî yên bêmirov re çêdikin pir girîng dibe.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Çi bû sedema bandora nepenî ya li ser heyvê?

A: Lêkolînên dawî destnîşan dikin ku bandor ji hêla roketek çînî ya ku bi navê WE0913A tê zanîn çêbûye.

Pirs: Çima ev bandor girîng e?

A: Bandor girîng e ji ber ku li dû xwe avabûnek kraterek cêwî ya neasayî hişt, ku tevlêbûna qonaxek roketek mezin nîşan dide.

Pirs: Kîjan delîl teoriya ku obje roketek çînî bû piştgirî dike?

A: Lekolînwanan bi karanîna teleskopên li ser erdê rêgeza wê neqşeyê kişandin û gihîştin wê encamê ku ew beşek ji laşê rokêta Adara Dirêj a Chineseînî ye ji mîsyona Chang'e 5-T1.

Pirs: Barê nenaskirî yê ku bi qonaxa rokêtê ve girêdayî bû çi bû?

A: Cewher û armanca rastîn a bargiraniya nenas nenas dimîne.

Pirs: Encamên vê lêkolînê çi ne?

A: Ev lêkolîn girîngiya şopandin û birêvebirina bermahiyên fezayê ji bo kêmkirina xetereyên potansiyel ên mîsyonên fezayê yên pêşerojê destnîşan dike.