Di Serdema Navîn de Fîrê Çînî xwedan Rêjeya Avêtina Karbonê ya Herî Bilind e, Lêkolîn Hatiye dîtin

Lêkolînek vê dawîyê ya ku ji hêla lêkolînerên ji Baxçeyê Botanîkî yê Başûrê Chinaînê ve hatî kirin destnîşan kir ku firotana çînî, ku bi navê Cunninghamia lanceolata jî tê zanîn, di temenê xweya navîn de xwediyê rêjeya herî bilind a karbonê ye. Ev vedîtin girîng e ji ber ku firçeya çînî bi berfirehî di bernameyên daristanên li başûrê Chinaînê de tê bikar anîn, û têgihîştina kapasîteya wê ya vegirtina karbonê dikare di hewildanên kêmkirina guherîna avhewa de bibe alîkar.

Lêkolîn li ser cotkariyek daristanî ya li parêzgeha Guangdong, berhevkirina daneyan li ser depokirina karbonê û kapasîteya vegirtinê ya firingiyên Chineseînî di temenên cihê de. Lekolînwanan stokên karbonê yên di pêkhateyên cihêreng ên wekî dar, binçîrok, nebat, zibil, ax û tevahiya ekosîstemê de analîz kirin.

Encaman eşkere kir ku bi temenê daristanê re stoka karbonê pir zêde zêde bû, bi tevahî stoka karbonê ya ekosîstemê ji 129.11 megagram serê hektarê di pênc saliya xwe de sê qat zêde bû gihîşt 348.43 di 60 saliyê de. Rêjeya veqetandina karbonê ya firingî ya Chineseînî di her du navberên temenî yên pêşîn de zêdebûnek giştî nîşan da, di navbera 15-20 salan de lûtkeyê derket, û dûv re di navberên temenên paşîn de kêm bû.

Lêkolînê destnîşan kir ku rêjeya veqetandina karbonê ya firingî ya çînî bi temenê wê ve girêdayî ye, ku rêjeyên herî bilind di temenê wê yê navîn 15 û 20 salî de pêk tê. Lêkolînerê sereke Liu Juxiu bawer dike ku ev vedîtin dikarin ji bo çalakiyên kêmkirina guhartina avhewa ya neteweyî û bernameyên daristanên bi qîmet bin.

Lêkolîna ku di kovara Science of The Total Environment de hat weşandin, ronahiyê dide potansiyela vegirtina karbonê ya firingî ya Chineseînî û rola wê di kêmkirina guherîna avhewa de ronî dike. Ew ji bo siyasetvan û rêxistinên ku di hewildanên daristanê de beşdar in, têgihiştinên kêrhatî peyda dike, û balê dikişîne ser girîngiya berçavgirtina temenê daran di zêdekirina feydeyên veqetandina karbonê de.

Çavkanî:

- Çîn Science Daily

- Zanistiya Tevahiya Jîngehê