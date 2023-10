Asteroid 2023 UV6: Ne metirsî ye lê derfetek ji bo vedîtinê

By

Asteroidek bi navê Asteroid 2023 UV6, ku ji hêla Ofîsa Koordînasyona Parastinê ya NASAyê ve hat keşfkirin, îro, 27ê Cotmehê, li ber e ku ji nêz ve ji Erdê re derbas bibe. 3.9 milyon kîlometir dema ku bi leza 26,329 kîlometir di saetê da dimeşe. Her çend di destpêkê de balkêş be jî, ji ber mezinahiya wê ya piçûktir, ew ji bo Erdê ti xeternak e û wekî Asteroidek Potansiyel Xeteredar nehatiye dabeş kirin.

Asteroid 59 UV2023 bi pîvanên ku dişibihe yên xaniyekê, bi qasî 6 metre fireh e, dişibin asteroida Chelyabinskê ya ku di sala 2013-an de li Rûsyayê zirarek mezin da. Balkêş e ku ev ne cara yekem e asteroîd nêzî dinyayê bûye. Nêzîkbûna wê ya yekem a tomarkirî di 14ê Adara 2010ê de, dema ku ji dûrahiya 24 mîlyon kîlometre ji gerstêrkê derbas bû, pêk hat. Hêjayî balkişandinê ye ku ev heybera ezmanî dê sala bê di 18ê Nîsanê de, ji dûrahiya 40 milyon kîlometirî nêzîkî hev bibe.

Nêçîra asteroidan bûye hewldanek her ku diçe sofîstîke, digel ku zanyar teknîkên nû vedikolin da ku van gerokên kozmîk kifş bikin û bişopînin. Yek ji van nêzîkatiyên nûjen bi karanîna algorîtmayan ve girêdayî ye. Di lêkolînek ku ji hêla Zanîngeha Washington ve hatî weşandin de, lêkolîner algorîtmayek bi navê HelioLinc3D pêş xistin, ku di dema çavdêriyên ceribandinê de li Hawaii bi serfirazî asteroîdek potansiyel xeternak tespît kir. Asteroîda bi navê 2022 SF289 û bi firehiya wê nêzî 600 metre ye, hate diyarkirin ku xetereya lezgîn nîne.

Piştî serkeftina wê, algorîtmaya HelioLinc3D dê li Çavdêrxaneya Vera C. Rubin li Şîlî were sepandin, ku ew ê databasa sazgehê ji bo lêgerîn û şopandina asteroîdan bikar bîne. Tê payîn ku di sala 2025-an de bi tevahî bixebite, ev çavdêriya ku berê wekî Teleskopa Lêkolînê ya Mezin a Sînoptîk dihat zanîn, armanc dike ku ronahiyê bide ser sirên maddeya tarî û xebata Galaksiya Riya Şîrî. Bikaranîna algorîtmayên mîna HelioLinc3D tê pêşbînîkirin ku tespîtkirina asteroîdên potansiyel xeternak zêde bike, ku alîkariya hewildanên mirovahiyê ji bo parastina gerstêrka me bike.

Pirs û Bersîv

1. Ma Asteroid 2023 UV6 ji bo Erdê xeterek e?

Asteroid 2023 UV6 ji ber mezinahiya xwe ya nisbeten piçûk tu xeterek potansiyel li ser gerstêrka me çênake û wekî Asteroidek Potansiyel Metirsîdar nehate dabeş kirin.

2. Asteroid 2023 UV6 çiqas mezin e?

Asteroid 2023 UV6 bi qasî 59 metre fireh e, ku bi mezinahî dişibihe asteroîda Chelyabinsk ku di sala 2013-an de li Rûsyayê zirar dîtibû.

3. Asteroid 2023 UV6 çend caran nêzîkî Cîhanê dibe?

Asteroid 2023 UV6 di 14'ê Adara 2010'an de nêzîkbûna xwe ya yekem pêk anî û ji dûrahiya 24 mîlyon kîlometre ji gerstêrkê derbas bû. Piştî derbasbûna îro, nêzîkbûna din dê di 18ê Nîsana sala bê de, bi dûrahiya 40 mîlyon kîlometre pêk were.

4. Çavdêrxaneya Vera C. Rubin çi ye?

Çavdêrxaneya Vera C. Rubin, ku berê wekî Teleskopa Lêkolînê ya Mezin a Synoptîk dihat zanîn, teleskopa lêkolînê ye ku li Şîlî ye. Ew armanc dike ku maddeya tarî lêkolîn bike û razên Galaksiya Riya Şîrî derxe holê. Çavdêrgeh dê algorîtmayên mîna HelioLinc3D bikar bîne da ku vedîtina asteroîdên potansiyel xeternak jî zêde bike.