Vedîtina Nû: Veşartina Veşartiyên Daxistina Heyvê

Dema keştiya Vikram a Chandrayaan-3 di 23ê Tebaxê de li ser rûyê Heyvê ket xwarê, bûyerek balkêş derket holê. Dema ku ew daket û bi axa heyvê re têkilî danî, hejmareke girîng ji maddeya heyvê ber bi fezayê ve hat avêtin, di encamê de diyardeyek balkêş ku bi navê "Halo ejecta" tê zanîn derket.

Zanyarên Rêxistina Lêkolînên Fezayê ya Hindistanê (ISRO) texmîn kirin ku bi qasî 2.06 ton epi-regolitha heyvê, ku ji rûyê jorîn a axa heyvê an jî regolîtê vedibêje, ji cîhê daketinê li qadek 108.4 m² hatine derxistin. Ev vedîtina balkêş, ku di Journal of the Indian Society of Remote Sensing de hatî belge kirin, li ser tevgera materyalên heyvê di dema bûyerên daketinê de nihêrînên hêja pêşkêşî dike û rê li ber lêkolînên din ên li ser erdnasiya heyvê vedike.

Ji bo vekolîna vê diyardeyê, zanyar serî li Kameraya Rêzkirina Bilind a Orbiter (OHRC) li ser keştiya Chandrayaan-2 dan. Bi berawirdkirina dîmenên pankromatîkî yên berfireh ên ku berî û piştî daketina Vikram hatine kişandin, wan karîbû "haloya ejecta" ya mezlûm destnîşan bikin. Vê çîçeka ronî ya nerêkûpêk dorhêla dakêşanê girtibû, dînamîkên balkêş ên ku di daketina heyvê de têkildar in eşkere kir.

Encam ronahiyê dide hêz û mekanîzmayên ku di dema pêvajoya daketinê de têne lîstin, û zanyaran bi têgihiştinek kûr a bandora dakêşên heyvê yên li ser rûyê heyvê peyda dike. Wekî din, zanyar bi karanîna têkiliyên ampîrîkî mîqdara epîregolita heyvê ya ku hatî derxistin texmîn kirin, û zanîna me ya li ser mîqdar û tevgera materyalên heyvê di bûyerên weha de zêde kirin.

Ev vedîtina nû qonaxek girîng di keşifkirina heyvê de nîşan dide, ku perspektîfek nû li ser têkiliya di navbera keştiyên fezayê û rûyê heyvê de pêşkêş dike. Ew rêyên balkêş ji bo lêkolînên pêşerojê vedike, têgihîştina me ya erdnasî ya Heyvê pêş dixe û rê li ber mîsyonên heyvê yên pêşkeftî vedike.

'Ejecta halo' çi ye?

'Ejecta halo' behsa qada ronahiyê ya anormal e ku li dora dakêşek heyvê li ser rûyê heyvê, ku ji ber avêtina materyalên heyvê ve hatî çêkirin, tê çêkirin.

Epi-regolithê heyvê çi ye?

Epi-regolithê Heyvê, qata jorîn a axê an regolîta ku li ser rûyê Heyvê tê dîtin, vedibêje.

'Ejecta halo' çawa hate lêkolîn kirin?

Zanyaran Kameraya Rêzkirina Bilind a Orbiter (OHRC) li ser keştiya Chandrayaan-2 bikar anîn da ku dîmenên rezîliya bilind berî û piştî daketinê bikşînin, ku rê dide analîza hûrgulî ya 'ejecta halo'.

Ev vedîtin çi bandorê li lêgerîna heyvê dike?

Ev vedîtin di derheqê tevgera materyalên heyvê de di dema daketinê de nihêrînên hêja peyda dike û têgihiştina me ya hêz û dînamîkên têkildar zêde dike. Ew ji bo lêkolîn û pêşkeftinên di erdnasî û plansaziya mîsyonê de rêyên nû vedike.