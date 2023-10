Lêkolîna Nû Di derbarê Daxistina Heyvê ya Chandrayaan-3 de Dîtinên Balkêş eşkere dike

Lêkolînek vê dawîyê ku ji hêla zanyarên Rêxistina Lêkolînên Fezayê ya Hindistanê (ISRO) ve hatî kirin, hûrguliyên balkêş ên li ser daketina heyvê ya dîrokî ya modula dakêşanê ya Chandrayaan-3, Vikram, eşkere kir. Lêkolîna bi sernavê "Taybetmendiya Ejecta Halo li ser rûyê Heyvê li dora Chandrayaan-3 Vikram Lander Using OHRC Imagery," di Journal of the Indian Society of Remote Sensing de hate weşandin.

Li gorî lêkolînê, dema ku Vikram di 23-ê Tebaxa 2023-an de li ser rûyê heyvê ket xwarê, diyardeyek balkêş a ku wekî "haloya ejecta" tê zanîn afirand. Ev haloya ejecta hate çêkirin dema ku modula dakêşanê toza heyvê hilda û di dema daketin û daketinê de li dora xwe pişkek geş çêkir.

Zanyaran dîmenên pankromatîk ên bi rezîliya bilind ên ji Kameraya Berbiçav a Orbîterê ya Chandrayaan-2 (OHRC) bikar tînin, dîmenên ku berî û piştî daketinê hatine kişandin dan ber hev. Wan haloya ejecta wekî pişkek ronî ya nerêkûpêk li dora keştiyê binav kir.

Di lêkolînê de tê texmînkirin ku bi qasî 2.06 ton epi regolith (materyalên rûyê heyvê) li qadeke 108.4 m² li dora cihê daketinê hatine avêtin û ji cih û war bûne. Ev guheztina girîng a materyalê heyvê di derheqê pêvajoyên jeolojîk û pêkhatina rûyê heyvê de nihêrînên hêja peyda dike.

Daketina nerm a serketî ya Chandrayaan-3 li ser rûyê heyvê serkeftinek dîrokî ji bo Hindistanê nîşan da, ku ew bû welatê çaremîn ku keştiyek fezayê datîne ser heyvê û yekem e ku li herêma polar ketiye xwarê. Ji dema daketinê ve, keştiya Vikram û Pragyan Rover pîvandinên cihêreng li cih kirine, hebûna sulfurê li herêmê piştrast dikin û hêmanên piçûk tespît dikin.

Tevî ku piştî rojek heyvê ketin moda xewê, hewildanên hişyarkirina keştiyê û roverê heya niha bi ser neketin. Lêbelê, dane û vedîtinên ku di heyama wan a xebatê de hatine berhev kirin berdewam dikin ku di derheqê cîranê meya esmanî ya herî nêzîk de zanyariyên hêja peyda dikin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Halo ejecta çi ye?

Bersiv: Haloya ejekta diyardeyek e ku di dema daketina heyvê de dema ku toza heyvê radibe çêdibe, li dora cihê daketinê pişkek geş çêdike.

Pirs: Di dema daketina Chandrayaan-3 de çiqas materyalên heyvê hatin avêtin?

A: Lêkolîn texmîn dike ku bi qasî 2.06 ton maddeyên rûyê heyvê hatine avêtin û li qadeke 108.4 m² li dora cihê daketinê hatine avêtin.

Pirs: Hin pîvandinên ku ji hêla Vikram û Pragyan Rover ve hatine kirin çi bûn?

A: Hin pîvandinên ku hatine kirin piştrastkirina hebûna kelûmê li herêmê û tespîtkirina hebûna hêmanên piçûk li ser rûyê heyvê ye.

Çavkanî:

- Kovara Civaka Hindî ya Heskirina Dûr: [URL]

- ISRO: [URL]