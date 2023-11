Vedîtinên Nû li ser Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Zanyarên ku mîsyona Chandrayaan-3 lêkolîn dikin, di derbarê diyardeya haloya ejecta de keşfek balkêş kirin. Kameraya wêneya pankromatîk a bi rezîliya bilind Chandrayaan-2 (OHRC) cihê daketina keştiya Vikram bi rengekî balkêş kişand, çêbûna kraterek mîna zengilek mezin, ku bi guncanî jê re "haloya rijandinê" hatî binav kirin, nîşan da. Ev eşkerebûna bingehîn ji lêkolînek ku di The Journal of the Indian Society of Remote Sensing de hatî weşandin tê.

Mîsyona Chandrayaan-3 di 23-ê Tebaxa, 2023-an de bi serfirazî li qutba başûr a heyvê ket, û qada dakêşanê ya destnîşankirî ji bo bîranîna seredana heyvê ya girîng a Hindistanê wekî Shiv Shakti Point hate binav kirin. Lêkolîna vê dawîyê ronahiyek nû dide ser pêkhate û taybetmendiyên axa heyvê, û wêneyek zelaltir ji dîmena heyvê ya balkêş xêz dike.

Bi saya dîmenên pankromatîkî yên OHRC-ê, zanyaran karîbûn wêneyên hûrgulî yên haloya rijandinê bikşînin, fenomenek ku dema ku materyal li ser bandorê bi zorê têne avêtin pêk tê. Ev vedîtina bi çavan a balkêş hêz û jêhatîbûna teknolojîk û rastbûna orbitera Chandrayaan-2 xurt dike, ku hîna vekirina sirên di derbarê Heyvê de berdewam dike.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Halo ejecta çi ye?

Bersiv: Haloya rijandinê vedibêje kratera zengilî ya ku li cîhê daketinê ji ber bi zorê avêtina materyalan di dema lêdanê de çêdibe.

Pirs: Kîjan teknolojiyê di mîsyona Chandrayaan-3 de haloya ejecta girt?

A: Chandrayaan-2 kameraya wêneya pankromatîkî ya bi rezîliya bilind (OHRC) diyardeya haloya ejecta girt.

Pirs: Mîsyona Chandrayaan-3 kengê li qumara başûrê heyvê ket?

A: Mîsyona Chandrayaan-3 di 23-ê Tebaxê, 2023-an de daket.

Pirs: Girîngiya Xala Shiv Shakti çi ye?

A: Xala Shiv Shakti navê destnîşankirî ye ji bo qada daketina mîsyona Chandrayaan-3, ku ji bo bîranîna seredana Hindistanê ya Heyvê hatî hilbijartin.