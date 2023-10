Delîlên Nû Rolên Zayendî yên Hunter-Berhevkerên Kevneşopî Dikeve

Lêkolîna vê dawiyê ya ku ji hêla profesora antropolojiyê Sarah Lacy ji Zanîngeha Delaware ve hatî çêkirin, baweriya kevnar a ku mêr nêçîrvan bûn û jin di demên pêşdîrokî de berhevkar bûn, berovajî dike. Lacy û hevkara wê Cara Ocobock ji Zanîngeha Notre Dame delîlên arkeolojîk û wêjeya ji serdema Paleolîtîk vekolîn û piştgiriyek hindik dîtin ji bo têgîna ku rol bi taybetî ji her zayendî re hatine destnîşankirin. Wan her weha kifş kir ku jin ji hêla fizîkî ve dikarin nêçîrê bikin û ku di amûrên kevnar, xwarin, huner, goran û anatomiyê de mînakên wekheviyê ji bo her du zayendan hene.

Lêkolîna Lacy û Ocobock rasterast dijberî teoriya "Man the Hunter" e, ku yekem car di sala 1968 de ji hêla antropologîstan Richard B. Lee û Irven DeVore ve hate populer kirin. Teorî destnîşan dike ku nêçîrê di pêşkeftina mirovan de rolek girîng lîstiye û hemî nêçîrvan mêr bûne. Lacy pejirandina berfireh a vê teoriyê bi alîgiriya zayendî ve girê dide û hêvî dike ku vedîtinên wê ji bo lêkolîna pêşerojê bibin nêzîkatiya xwerû.

Tîma lêkolînê di heman demê de cûdahiyên anatomîkî û fîzyolojîkî yên di navbera mêr û jinan de lêkolîn kirin da ku diyar bikin ka gelo van faktor rê li ber nêçîrê jinan digirin an na. Wan dît ku dema ku mêr di çalakiyên ku bilez û hêz hewce dikin de xwedî avantaj in, jin di çalakiyên ku hewcedariya wan bi bîhnfirehiyê re hewce dike de xwedî avantaj in. Her du komên çalakiyan di demên kevnar de ji bo nêçîrê girîng bûn. Tîm di dayîna vê avantajê de rola estrojenê ya ku di jinan de bêtir diyar e jî destnîşan kir.

Ev lêkolîna nû baweriyên demdirêj ên di derbarê rola zayendî ya di civakên pêşdîrokî de dijwar dike û balê dikişîne ser hewcedariya lêkolîna bêtir li ser jiyana mirovên destpêkê, nemaze jinan. Lacy bawer dike ku ramana nermbûn û keda hevpar di civatên piçûk de dema ku civakên pêşdîrokî dixwîne divê texmîna xwerû be.

