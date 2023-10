Fêmkirina Cookies û Polîtîkayên Nepenîtiyê

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, gelemperî ye ku malper cookies bikar bînin da ku ezmûna bikarhêner zêde bikin û reklaman kesane bikin. Dema ku hûn serdana malperek dikin û li ser bişkoka "Hemû Cookies Qebûl Bikin" bikirtînin, hûn razî ne ku destûr bidin ku malper cookies li ser cîhaza we hilîne. Lê bi rastî cookies çi ne, û ev tê çi wateyê ji bo nepeniya we?

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperekê dikin li ser cîhaza we têne hilanîn. Ew agahdarî li ser çalakiya geroka we û vebijarkên we hene. Van çerezan dikarin ji hêla malperê ve werin bikar anîn da ku tercîhên we, wekî agahdariya têketinê an tercîha zimanî, bi bîr bînin, da ku hûn neçar bimînin ku her gava ku hûn biçin malperê têkevin.

Bi hilanîna çerezan, malper dikarin di derheqê çalakiya weya serhêl de jî agahdarî berhev bikin. Ev agahdarî dikare ji bo mebestên cihêreng were bikar anîn, wek mînak analîzkirina karanîna malperê an kesanekirina reklaman. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku karanîna cookies ji bo mebestên şopandinê dibe ku fikarên nepenîtiyê zêde bike.

Dema ku hûn li ser bişkoka "Qebûlkirina Hemî Cookies" bikirtînin, hûn razîbûna xwe didin malper û hevkarên wê yên bazirganî ku agahdariya ku bi wan cookie-yan hatine bidestxistin bişopînin. Ev dikare vebijarkên we, agahdariya amûrê, û çalakiya serhêl analîz bike. Pêdivî ye ku meriv li ser Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê ya malperê binihêre da ku fêm bike ka daneyên we çawa têne berhev kirin, hilanîn û bikar anîn.

Ger hûn ji nepenîtiyê bi fikar in, pir malperan vebijarka ku hûn tercîhên xwe xweş bikin pêşkêş dikin. Bi tikandina li ser "Mîhengên Cookie", hûn dikarin vebijarkên razîbûna xwe îdare bikin û çerezên ne-bingehîn red bikin. Ev dihêle hûn hîn jî bigihîjin malperê dema ku mîqdara daneyên ku di derheqê we de têne berhev kirin sînordar bikin.

Girîng e ku hûn di derheqê cookie û polîtîkayên nepenîtiyê de agahdar bimînin û biryarên ku bi vebijarkên nepenîtiya we re têkildar in bistînin. Fêmkirina encamên qebûlkirina çerezan û zanîna birêvebirina razîbûna xwe dê ji we re bibe alîkar ku hûn dema ku nepenîtiya xwe diparêzin li perestgeha dîjîtal rêve bibin.

Çavkanî:

- [Çavkanî 1]

- [Çavkanî 2]