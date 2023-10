Astrofizîknas û Jîngehnasê navdar Hubert Reeves di 91 saliya xwe de koça dawî kir.

Kurte: Astrophysicist, hawirdorparêz û nivîskar Hubert Reeves, ku bi beşdariya xwe ya ji bo têgihîştina gerdûnê tê nasîn, di 91 saliya xwe de mir. . Wî gelek pirtûk û weşan nivîsand, bi mebesta ku dilşewatiya xwe bi ecêbên gerdûnê re parve bike. Reeves di sala 1932-an de li Montrealê hat dinê, Reeves ji temenek ciwan de dildariya zanistiyê pêş xist û çû ku di qadê de beşdariyên girîng kir. Wî reaksiyonên termonokleer ên li stêrkan lêkolîn kir û alîkariya pêşxistina teoriya li ser eslê hêmanên mîna lîtium, beryllium û boron kir. Xebata Reeves li Fransayê bû sedema nirxandina pirbûna hîdrojena giran berî çêbûna stêrkên yekem, ku delîlên Teqîna Mezin peyda kirin. Digel lêgerînên xwe yên zanistî, Reeves parêzvanek jîngehparêzek hişk bû û wekî serokê rêxistina çalakvan Humanité et Biodiversité xizmet kir. Wî bawer kir ku astronomî û ekolojî bi hev ve girêdayî ne û ku têgihîştina gerdûnê dikare di parastina pêşeroja me de bibe alîkar. Reeves bi aştiyane çû ser dilovaniya xwe, û daxwaza wî ya paşîn ew bû ku "derketinek xweş" hebe. Mîrateya wî wekî zanyarek birûmet, hawirdorparêzek dilşewat, û parêzvanê ecêbên gerdûnê dê salên pêş de were bîranîn.

Astrofizîknas, jîngehparêz û nivîskarê navdar Hubert Reeves di 91 saliya xwe de koça dawiyê kir. Reeves ji ber tevkariyên xwe yên di lêkolîna gerdûnê û têgihiştina wî ya kûr a gerdûnê de bi berfirehî hate hesibandin. Wî di pêşkeftina teoriyê de di derheqê eslê hêmanên wekî lîtium, beryllium û boron de rolek berbiçav lîst. Wekî din, wî lêkolînek berfireh li ser reaksiyonên termonokleer ên di nav stêrkan de kir.

Di dirêjahiya kariyera xwe de, ku li Quebec, Dewletên Yekbûyî û Ewrûpayê vedihewîne, Reeves xelatên cihêreng wergirt, di nav de xelatên Albert Einstein û Samuel de Champlain. Ew ji hêla Order of Canada ve hate nas kirin û cihêrengiya efserê Ordre neteweyî du Québec girt. Wekî din, wî heşt doktoraya fexrî hate xelat kirin, ku di warê astrofizîkê de statûya xwe ya birûmet nîşan dide.

Wekî nivîskarek, Reeves bi qasî 40 pirtûk û gelek weşanên di kovarên zanistî yên pispor de nivîsandin. Ji ber xwesteka xwe ya parvekirina hewes û heybeta xwe ya ji gerdûnê re, wî di heman demê de çend pêşandan û pirtûkên zanistî yên populer jî afirandin. Sernavên wekî "Patience dans l'azur" û "Poussière d'étoile" hewildanên wî yên ji bo ku têgehên zanistî yên tevlihev ji temaşevanên berfireh re bigihînin nimûne nîşan didin.

Reeves di sala 1932-an de li Montrealê ji dayik bû, di temenek piçûk de hezkirina zanistiyê pêş xist. Ew di pirtûkan de kûr bû, di destpêkê de "L'Encyclopédie de la jeunesse" xwar, û paşê pirtûkên dersê yên ku li ser banê xwe dîtin. Hesreta wî ya ji bo vê mijarê rê da wî ku di dema Şoreşa Bêdeng de, demek guheztina girîng a civakî û siyasî li Quebec, bibe profesorek li Zanîngeha Montréal. Lêbelê, Reeves ji neteweperestiya ku di nav civata zanistî ya parêzgehê de derbas dibe nerazî bû.

Di 1964 de, Reeves pêşniyarek pejirand ku li Belçîkayê hîn bike piştî ku hevkarên wî yên Quebec-ê projeyek hevkariyê rawestand ji ber redkirina wan ku di laboratûarê de bi Englishngilîzî biaxivin. Sala paşîn, ew beşdarî tîmek lêkolînê ya Fransî bû, li wir wî gavên berbiçav di nirxandina pirbûna hîdrojena giran de berî damezrandina stêrkên yekem avêtin. Li gorî Reeves bi xwe, ev destkeft wekî yek ji delîlên herî berbiçav ên hebûna Teqîna Mezin e.

Di seranserê jiyana xwe de, Reeves ji bo sedemên jîngehê parêzvanek bihêz bû. Di 2001 de, ew bû serokê rêxistina çalakvanan Humanité et Biodiversité, ku heya koça dawîn wî ev rol girt. Ji bo Reeves, astronomî û ekolojî bi hev ve girêdayî bûn, hem jî ji bo têgihîştina hebûna me û parastina paşeroja me girîng in. Têkiliya di navbera eslê me û tehdîdên ku em wekî celebek pê re rû bi rû ne, wî ajot ku girîngiya her du dîsîplînan bişopîne.

Ji xeynî lêgerînên xwe yên zanistî, Reeves di xweza û hunerê de jî şahî dît. Ew li gundê fransî yê spehî yê Malicorne rûdinişt, ku wî gelek caran ji meşên gundan hez dikir. Ji muzîkê re dilsoz bû, ew wekî vebêjer beşdarî gelek hilberên orkestrayê bû, li rêyên cihê geriya da ku bedewî û dewlemendiya gerdûnê ragihîne.

Hubert Reeves, zanyarek berbiçav, hawirdorparêzek dilşewat, û parêzvanê ecêbên gerdûnê, dê ji ber tevkariyên wî yên girîng ên astrofizîkê, dilsoziya wî ya ji sedemên jîngehê re, û jêhatiya wî ya ragihandina têgehên zanistî yên tevlihev ji temaşevanek berfireh re were bîranîn. Çûyîna wî dawiya serdemek nîşan dide, lê mîrasa wî dê berdewam bike ku nifşên pêşerojê yên zanyar û stêrnasan îlham bike.

Definitions:

– Astrofîzîknas: Zanyarê ku pisporê lêkolîna tiştên esmanî û diyardeyên gerdûnê ye.

- Reaksiyonên termonokleer: Reaksiyonên nukleerî yên ku di germahiyên pir bilind de çêdibin, mîna yên ku di stêrkan de têne dîtin.

– Big Bang: Teoriya zanistî ya serdest ku çêbûn û pêşkeftina gerdûnê rave dike.

– Rêkxistina aktîvîst: Komek ji bo danasîn û parêzvaniya ji bo sedemek an pirsgirêkek taybetî.

