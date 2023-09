Cihana Balkêş a Kevirên Camel: Veşartiyên Pêşveçûnên Wan Vekin

By

Kevirên deve, ku bi gelemperî wekî "pismamên arachnîd ên îhmalkirî" an "dupişkên bayê" têne binav kirin, ne zozanên rastîn in lê celebek dûpişkên rengîn ên zencîr in. Van afirîdên balkêş bi êrîsiya xwe, leza bazdanê ya awarte û şiyana ku di hawîrdorên hişk de bi pêş ve biçin, zanyar û dildar jî dîl girtine. Digel navdarbûna wan, nebûna têgihîştina berfireh a dîroka wan a pêşkeftinê gelek pirs bêbersiv hiştiye.

Lêbelê, lêkolînek bingehîn a bi sernavê "Êdî nayê îhmalkirin: Çareserkirina fîlogenomîkî ya têkiliyên di asta bilind de li Solifugae" ronahiyê dide sirên li dora spiderên deve. Ev lêkolîn ji aliyê Prof.

Bi karanîna teknolojiyên rêzikên pêşkeftî û danehevek genetîkî ya bêhempa, lêkolînê di cûdakirin û xwendina spirên deve de dijwariyên berê derbas kir. Lekolînwanan karîbûn dara molekulê ya yekem-berfireh, an fîlojenî, ji spiderên deve ava bikin. Ev serkeftin ne tenê van mexlûqan dike du komên nû, lê di heman demê de girîngiya teknîkên genomîk ên nûjen di eşkerekirina nehêniyên organîzmayên nezelal de jî ronî dike.

Yek ji vedîtinên sereke yên lêkolînê hebûna du komên sereke yên hêşînahiyên deve yên li Emerîkayê ye, ku ji komeke mezin a ku li herêmên tropîkal pêşketiye. Di lêkolînê de her wiha derket holê ku zozanên deve bi qasî 250 heta 300 mîlyon sal berê di serdema Permian de dest bi rêwîtiya xwe ya pêşveçûnê kirine. Parçebûna parzemînan û bûyerek mezin a windabûnê li dora 66 mîlyon sal berê di şekildana pêşkeftina van afirîdên balkêş de rolek girîng lîst.

Dr. Binerdeyên ku ji nû ve hatine pêşniyar kirin bingehek zexm ji bo lêkolîna pêşerojê ya di vî warî de peyda dikin û hurmeta me ya ji bo cihêrengiya biyolojîk a gerstêrka me zêde dikin.

Bi tevayî, vê lêkolîna serpêhatî veşartiyên peşveçûyî yên zozanên deve eşkere kiriye, ronahiyê dide dîrok û têkiliyên wan. Bikaranîna teknîkên genomîk ên pêşkeftî rê li ber lêkolînên din ên li ser van afirîdên balkêş vedike, di dawiyê de têgihiştina me ya cihêrengiya biyolojîk û zanista pêşkeftinê kûr dike.

Çavkanî:

– Prof. Prashant Sharma, Zanîngeha Wisconsin-Madison

– Efrat Gavish-Regev, Zanîngeha Îbranî ya Orşelîmê Dr