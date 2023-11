Perspektîfek Nû li Astronomiyê: Ji nû ve Vedîtina Zanista Kevin

Dr. Maggie Aderin-Pocock, astronomek rêzdar û pêşkêşvana BBC-ya "The Sky at Night", ji bo her tiştê cîhê dil heye. Lêbelê, ew ji nêrînên kevneşopî yên rojavayî yên astronomiyê wêdetir diçe û ji bo îlham û zanînê li şaristaniyên kevnar dinihêre. Di pirtûka xwe ya nû de, "Hunera Dîtina Stêrkan", ew zanyarên jibîrbûyî û tevkariyên wan di têgihîştina me ya gerdûnê de vedikole.

Yek ji wan zanyaran En Hedu'anna ye, yekem zanyara jin ku li Mezopotamya Kevnare de wek serek kahna xwedawenda heyvê tê zanîn. Aderin-Pocock ji çîroka xwe îlham girt û bawer dike ku ev fîgurên jibîrkirî heqê naskirinê ne. Ew dixwaze perspektîfa me biguhezîne û me teşwîq bike ku ezmanê şevê bi çavên ne-rojavayî temaşe bikin. Gelek çand, li derveyî Yewnana Kevnare û Romayê, şîroveyên xwe yên komstêrkan hene, wan bi çîrok û kevneşopiyên xwe ve girêdidin.

Lê çima girîng e ku meriv di zanistiya kevnar de hûr bibe? Aderin-Pocock bawer dike ku cihêrengî di warê zanistê de girîng e. Bi vekolîna dîroka astronomiyê ya ji çandên cihê, em perspektîf û ramanên cihêreng bi dest dixin. Dema ku zanist ji hêla yek komê ve tê serdest kirin, em têgihîştina xwe ya cîhanê sînordar dikin. Aderin-Pocock tekez dike ku gihîştina vê dîroka cihêreng ji bo her kesî pêdivî ye.

Lêbelê, pêşkeftina cihêrengkirina cîhana zanistê hêdî hêdî ye. Aderin-Pocock qebûl dike ku hîn jî kesên li hember guherînê berxwe didin hene, lê bawer dike ku dînozor hêdî hêdî winda dibin. Helwesta wê ya wekî zanyarek jinek reş platformek jê re daye ku parêzvaniya cihêrengiyê bike, û ew fersendê hembêz dike ku bibe dengek bihêz ji bo komên ku kêm têne temsîl kirin.

Rêwîtiya Aderin-Pocock a di astronomiyê de bi heyranokek ji bo stêrkên ku ji ber pêşandanên televîzyonê yên zarokatiyê yên mîna "Doctor Who" û "The Sky at Night" ve hatine mezin kirin dest pê kir. Dema ku ew beşdarî dersa êvarê ya teleskopa xwe-xwe-çêker bû, ew bi kêmasiyek ecêb a cihêrengiyê re rû bi rû ma, lê wê ezmûnê tenê biryardariya wê geş kir. Çêkirina teleskopa xwe ya xweser eleqeya wê ya li ser optîk û amûrkirinê vekir, di dawiyê de wê berbi kariyerek serketî ya li qadê vekir.

Bi xebata xwe û pirtûka xwe, Dr. Maggie Aderin-Pocock armanc dike ku kesên din teşwîq bike ku ecêbên gerdûnê bigerin û perspektîfên nû yên li ser astronomiyê bifikirin. Bi vedîtina zanista kevnar re, em dikarin têgihîştina xwe berfireh bikin û cihêrengiya ku zanîna meya kolektîf dewlemend dike hembêz bikin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Çima cihêrengî di warê zanistê de girîng e?

Pirrengî perspektîf û ramanên cihêreng tîne ser maseyê, têgihîştina me ya cîhanê zêde dike. Ew piştrast dike ku zanist bi nêrîna yek komê re sînordar nabe.

Pirrengî perspektîf û ramanên cihêreng tîne ser maseyê, têgihîştina me ya cîhanê zêde dike. Ew piştrast dike ku zanist bi nêrîna yek komê re sînordar nabe. Di astronomiya nûjen de girîngiya zanista kevnar çi ye?

Zanista kevnar zanyariyên dîrokî yên hêja û şîroveyên cihêreng ên komstêrkan pêşkêşî me dike. Ew têgihîştina me li derveyî perspektîfên kevneşopî yên rojavayî berfireh dike û nêzîkatiyek berfirehtir a stêrnasiyê dike.

Zanista kevnar zanyariyên dîrokî yên hêja û şîroveyên cihêreng ên komstêrkan pêşkêşî me dike. Ew têgihîştina me li derveyî perspektîfên kevneşopî yên rojavayî berfireh dike û nêzîkatiyek berfirehtir a stêrnasiyê dike. Ma cîhana zanistî pirrengtir dibe?

Pêşveçûn çêdibin, lê hê jî xebat hene. Rakirina berxwedana li hember guhertinê û pêşvebirina firsendên wekhev ji bo komên ku kêm têne temsîl kirin dijwariyên berdewam in.

Pêşveçûn çêdibin, lê hê jî xebat hene. Rakirina berxwedana li hember guhertinê û pêşvebirina firsendên wekhev ji bo komên ku kêm têne temsîl kirin dijwariyên berdewam in. Dr. Maggie Aderin-Pocock çawa beşdarî astronomiyê bû?

Meraqa Aderin-Pocock a bi stêran re di zarokatiya wê de, bi saya pêşandanên televîzyonê yên mîna "Doctor Who" û "The Sky at Night" dest pê kir. Wê berjewendiya xwe bi avakirina teleskopa xwe domand û xwendina xwe domand, di dawiyê de doktoraya xwe wergirt. li zeviyê.