Vekirina Veşartiyên Pêşveçûna Embriyoya Mirovan: Modelên Sentetîk Têgihîştinê peyda dikin

Pêşkêş

Pêvajoya pêşkeftina embrîyoya mirovan ecêbek zanistî ye ku di nav sirê de dimîne. Tevî pêşkeftinên girîng di têgihiştina pêşkeftina embrîyo ya di heywanan de, tevliheviyên pêşkeftina embrîyoya mirovan, nemaze di meha yekem a girîng de, bi gelemperî ji me dûr ketine. Lêbelê, pêşkeftinên vê dawiyê di lêkolîna hucreyên stem de ji bo vekirina vê enigmayê îmkanên nû vekiriye. Zanyarên li çaraliyê cîhanê niha dikarin di laboratuarê de strukturên mîna embrîyo biafirînin. Ev avahî, her çendî nekarin bibin fetus, qonaxên pêşîn ên pêşkeftina mirovan dişibînin. Bi lêkolîna van modelên sentetîk, lêkolîner hêvî dikin ku di derheqê ducaniyê de, kêmasiyên zayînê, û bandorên dermanan di dema ducaniyê de zanyariyên hêja bi dest bixin.

Zanyar Çi Bi dest xistine?

Van strukturên mîna embrîyoyê, ku ji dexla birincê piçûktir in, celebên hucreyên sereke yên ku ji bo pêşkeftina embrîyoyê hewce ne, temsîl dikin, wek placenta, kîsika zerik û parzûna derve. Digel ku nebûna dil an mêjûyek lêdanê, ev avahî digihîje qonaxek ku bi roja 14-an a embriyoya mirovî ya di zikê de ye. Di vê qonaxê de, embrîyoyên xwezayî strukturên hundurîn ên ku ji bo pêşkeftina organên laş hewce ne digirin. Modelên sentetîk ên ku ji hêla tîmek Israelisraîlî ve hatine pêşve xistin, heya roja îro îsbat kirine ku herî rast in. Bi girîngî, ti guhertinên genetîkî nehatine çêkirin ku van celebên cûda yên hucreyê çêbikin, tenê nîşanên kîmyewî hatine bikar anîn.

Embrîyo di Labaratuvarekê de Çawa Mezin dibin?

Berevajî rêbazên kevneşopî yên ku xwe dispêrin hêkên fertilkirî, tîmê Israelisraîlî dest bi şaneyên stem ên pirpotent ên ku ji şaneyên çermê mirovan ên mezinan têne derxistin dest pê kir. Van hucreyên piralî dikarin bêne bernamekirin ku di celebên hucreyê de pêşve bibin û bi gelemperî di lêkolîna biyolojîkî de têne bikar anîn. Tîmê van şaneyan ji nû ve bername kir "dewletek naîf" ya ku bi roja heftemîn a pêşkeftina embrîyoya xwezayî re têkildar e. Komek ji şaneyan, ku ji bo bibe embrîyo, nehat desteserkirin. Du komên din bi kîmyewîyên taybetî yên ku genên ku berpirsiyarê pêşxistina tevnên pêdivî ye ji bo domandina embrîyoyê çalak dikin hatin derman kirin. Piştî du rojan, her sê kom li hev hatin. Di roja çaran de, avahiyek mîna embrîyoyê dest pê kir, ku deverên cihêreng ên ku embriyo û kîsika zerik lê çêdibin eşkere dike.

Lawikbêj

1. Ma ev modelên sentetîk embrîyoyên mirovî yên rastîn in?

Na, ev modelên sentetîk komikên hucreyan in ku di laboratûvarekê de hatine mezin kirin ku qonaxên destpêkê yên pêşkeftina mirovî dişibînin. Ew ne xwediyê kapasîteya ku bibin fetus.

2. Lêkolîna van modelên sentetîk çawa di têgihîştina pêşkeftina embrîyoya mirovan de dibe alîkar?

Bi lêkolîna van modelan, zanyar dikarin di pêvajoyên tevlihev ên pêşkeftina destpêkê ya embrîyoyê de têgihiştinê bi dest bixin, ku rê li ber têgihiştinek çêtir a betalbûnê, kêmasiyên zayînê, û bandorên dermanan di dema ducaniyê de bigirin.

3. Di derbarê bikaranîna strukturên mîna embryoyên sentetîk de nakokî heye?

Erê, karanîna van modelên sentetîk di derheqê statû, dermankirin, û xeletiya potansiyela wan de pirsên exlaqî derdixe holê. Civaka zanistî di nav nîqaşên li ser van fikaran de berdewam dike.

Çavkanî:

