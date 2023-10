Vedîtina Mezin: Zanyar Bûyera Radyoya Lezgîn a Dûr û Herî Dûr a Dîrokê Teşhîs dikin

Tîmek zanistên navneteweyî di lêkolîna teqînên radyoya bilez (FRB) de keşfek ecêb çêkir. Wan FRB, bi navê FRB 20220610A, tesbît kir, ku ne tenê dûrtirîn dûrtirîn dûr e ku heya niha hatî tomar kirin, lê di heman demê de yek ji geştirîn dûrtirîn e ku heya niha hatiye dîtin. Nêzîkî heşt mîlyar sal lazim bû ku sînyala FRB ya ji FRB 20220610A di Hezîrana sala borî de bigihîje Cîhanê, ku ew ji sedî 50 ji xwediyê rekora dûrbûnê ya berê kevntir e.

Enerjiya ku ji hêla FRB 20220610A ve tenê di çend mîlîsaniyeyan de tê berdan, tê texmîn kirin ku bi qasî 30 salan de tava me hildiberîne. Ev ronahiya bêhempa FRB 20220610A ji piraniya FRB-yên ku berê hatine dîtin veqetîne. Di rastiyê de, ew ji hemî, lê yek ji 55 FRB-ên ku berê ji hêla Australya Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ve hatine vedîtin geştir e.

Bi çavdêriyên şopandinê yên ku bi Teleskopa Pir Mezin a Çavdêrxaneya Başûr a Ewropî ve hatine kirin, tîmê Awistralyayê destnîşan kir ku FRB 20220610A îhtîmal e ku ji cotek an sê galaksiyan a yekbûyî derketiye. Ev vedîtin bi hin teoriyên li dora sedema FRB-an re têkildar e, her çend ravekirinên din ên mimkun ên wekî supernova û stêrên neutron ên magnetar jî hatine pêşniyar kirin.

Tevî koka nenas a FRB-an, ev fenomenên balkêş fersendek dide lêkolîneran ku girseya gerdûnê texmîn bikin. Profesor Ryan Shannon, hevserokê projeyê, diyar dike ku maddeya wenda ya li gerdûnê bi potansiyel dikare bi karanîna teqînên radyoyê yên bilez were kifş kirin: “Teqînên radyoya bilez vê materyalê yonîzekirî hîs dikin. Tewra li cîhê ku hema hema bêkêmasî ye jî, ew dikarin hemî elektronan 'bibînin', û ev yek dihêle ku em bipîvin ka çiqas tiştan di navbera galaksiyan de hene."

Vedîtina FRB 20220610A di heman demê de teoriya ku ji hêla stêrnasê dereng ê Avusturalya Jean-Pierre Macquart ve di sala 2020-an de hatî pêşniyar kirin piştgirî dike. Macquart pêşniyar kir ku girseya gerdûnê bi lêkolîna teqînên radyoyê yên bilez dikare were texmîn kirin. Vedîtinên tîmê bi ya ku wekî "têkiliya Macquart" tê zanîn re hevaheng in, ku diyar dike ku teqîna radyoyek bilez her ku dûrtir be, gaza belavbûyî di navbera galaksiyan de ew qas zêdetir eşkere dike. Lêbelê, ne hemî FRB vê şêwazê dişopînin, ku tevliheviya van fenomenan destnîşan dike.

Digel ku ev serkeftin di têgihiştina FRB-an de sînorên zanîna me dişewitîne, tespîtkirina nîşanên hîn dûrtir dê hewceyê alavên çêtir bike. Zanyar bi dilgermî li hêviya temambûna Çavdêrxaneya Qada Kilometer Array, ku tê plan kirin di sala 2028-an de bixebite, ku dê vekolînên din û vedîtina tomarên nû yên FRB-ê bike.

