Bandora Guhertina Avhewayê li ser Jiyana Deryayî

Guhertina avhewa berdewam dike ku bandorên wêranker li ser aliyên cihêreng ên gerstêrka me, di nav de jîyana deryayî heye. Zêdebûna germahiya gerdûnî û guheztina şert û mercên okyanûsê bi girîngî bandorê li tenduristî û zindîbûna cureyên deryayî dike, û encamên dûrûdirêj ji bo ekosîstem û civakên mirovî yên ku xwe dispêrin wan.

Yek ji bandorên sereke yên guherîna avhewayê li ser jîyana deryayî asîdabûna okyanûsan e. Ji ber ku asta karbondîoksîtê li atmosferê zêde dibe, beşek girîng ji ava deryayê tê kişandin û di encamê de asîta okyanûsê zêde dibe. Ev guhertina di asta pH de ji bo gelek organîzmayên deryayî, yên wekî refikên koral û kelmêş, dijwar dike ku strukturên xwe yên karbonat ên kalsiyûmê ava bikin û biparêzin. Ji ber vê yekê ev cure ji ber erozyon, nexweşî û heta windabûnê jî xeternak dibin.

Wekî din, bilindbûna germahiya deryayê dibe sedema astengiyên girîng di ekosîstemên deryayî de. Gelek cure, di nav wan de masî, mammalên deryayî, û kurikên deryayê, ji bo mezinbûn, xwarin û koçberiyê xwe dispêrin rêzikên germahiya taybetî. Her ku germahiya avê zêde dibe, dibe ku ev celeb neçar bibin ku berbi deverên sartir koç bikin, ku bibe sedema guhertinên di belavkirina wan de û bi potansiyel tevayî zincîreyên xwarinê têk bibin.

Ji ber germahiya global helîna qeşayên polar û cemedan dibe sedema bilindbûna asta deryayê. Ev bandorek giran li ser jîngeh û celebên peravê, û her weha nifûsa mirovan a li van deveran niştecîh dike. Ji bilî avdana herêmên peravê yên nizm, bilindbûna asta deryayê dikare bibe sedema zêdebûna erozyona peravê, windakirina jîngehên krîtîk ên wekî mangrov û zozanan, û zêde xisarbûna li hember bûyerên hewaya dijwar.

Hewldanên ji bo kêmkirin û adaptekirina bandorên guheztina avhewa li ser jîyana deryayî pêdivî ye. Kêmkirina belavkirina gazên serayê bi pratîkên domdar û veberhênanên di çavkaniyên enerjiyê yên nûjen de di kêmkirina rêjeya guherîna avhewa de pir girîng e. Wekî din, parastin û sererastkirina jîngehên deryayî, yên wekî refên koral û mangroves, dikare bibe alîkar ku guheztina ekosîstemên deryayî li hember şert û mercên guherînê zêde bike.

Di encamê de, guherîna avhewayê xetereyek cidî li ser jiyana behrê çêdike. Ji asîdbûna okyanûsan bigire heya bilindbûna germahiya deryayê û bilindbûna asta deryayê, encamên guheztina avhewa li ser ekosîstemên deryayî pir mezin in. Ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê û parastina cûrbecûr cûrbecûr û ekosîstemên ku ji bo tenduristî û xweşiya gerstêrka me pir girîng in, divê tevdîrek tavilê were girtin.

Çavkanî:

- Hevkarîya Bandorên Guherîna Avhewa ya Deryayî (MCCIP)

- Rapora Panela Navdewletî ya Guhertina Avhewayê (IPCC) li ser Okyanûs û Kryosphere